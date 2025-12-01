Во Флориде завершились переговоры между США и Украиной

В воскресенье во Флориде прошли переговоры между американской и украинской делегациями по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Хотя содержательных заявлений по итогам встречи ни одна из сторон не сделала, в американские СМИ со ссылкой на источники все же просочились некоторые подробности этих переговоров, пишет "Российская газета".

С американской стороны во встрече участвовали госсекретарь США Марко Рубио, специальный посланник президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Дональда Трампа Джаред Кушнер. 

Украинскую делегацию на этой встрече возглавлял секретарь Совета национальной безопасности Украины Рустем Умеров, которого накануне Зеленский назначил своим главным переговорщиком по вопросу урегулирования конфликта. 

Одной из тем, которая поднималась в ходе переговоров, стала судьба Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Как отмечает Reuters, "команда Трампа оказывала давление на Украину, чтобы та сама пошла на значительные уступки Москве, включая передачу территорий России".

Сама Украина и не участвовавшая в воскресных переговорах Европа изначально выступали против признания российского суверенитета над новыми территориями. 

До чего в итоге удалось договориться американским и украинским переговорщикам в этом вопросе, пока неизвестно.

Как отмечает газета The Wall Street Journal, открытым остается вопрос о том, будет ли Москва настаивать на международном признании новых регионов в составе России. Этот аспект продолжает оставаться одним из ключевых в переговорном процессе.

По данным источников WSJ, делегации не смогли договориться и о гарантиях безопасности Украине в случае подписания соглашения о мирном урегулировании.

Ранее сообщалось, что мирный план США включал гарантии для Киева по аналогии с 5-й статьей Североатлантического договора о коллективной обороне, "адаптированные к обстоятельствам данного конфликта и интересам Соединенных Штатов и их европейских партнеров".

CNN со ссылкой на свои источники пишет, что стороны обсудили сценарий мирного урегулирования, при котором Киев может быть фактически лишен возможности вступить в НАТО. Украину не будут заставлять официально, в юридическом смысле, отказываться от этих стремлений. Но, как подчеркивает телеканал, если Соединенные Штаты захотят договориться о чем-то с Россией в двустороннем порядке или если Москва захочет получить от НАТО какие-то многосторонние гарантии, Украина не будет вовлечена в этот процесс.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.12.2025, 16:39
    Гость: Интересуюсь

    А на чём основывается твоя хотелка что Никому в Мире эти хотелки г. Трампа не упали. Ровно НИКОМУ !!?? Ты что проводил опрос?

  2. 01.12.2025, 15:08
    Гость: Попытайся сделать вывод без подсказок из телеящика.

    Так это и есть что россия есть низшая страна. В Европе средняя зарплата 1500-2 000 Евро. А в россии 300 евро. Сам подумай разве в развитой стране у граждан может быть такая нищенская зарплата?

  3. 01.12.2025, 13:35
    Гость: rick

    Исходя из своего геополитического положения, оптимальным решениием для Украины было бы еще после развала СССР занять нейтральный статус в идеальном случае
    как Швейцария. Украина была одна из самых развитых союзных республик СССР, имела ВВП на душу населения почти равной Франции, современные отрасли промышленности, высокий уровень науки. Сохрани хотя бы часть вего этого богатого наследия "проклятого совка" в сочетании с нейтральным статусом сделало бы на сегодня Украину одной из самых развитых стран Европы. Однако, взяв за идеологическую основу для построения своей государдтвенности идеи "интегрального национализма" Дмитрия Донцова, которая стала основной теорией украинского национализма в XX веке, в основе которой лежит неприемлемость других наций данном
    конкретном случаи русской нации, как низшей нации и необходимость борьбы с ней. Националистическая концепция Донцова формировалась в 1920-х годах, параллельно с итальянским фашизмом и гитлеровским нацизмом. Именно в эти годы украинский идеолог прорабатывает свой вариант интегрального национализма.
    Отсюда следовало логически то, что русофобия т.о. стала идеологической основой построения Украины после развала СССР и остается т.о. и сегодня. Смена В.Зеленского на скажем В.Залужного или кого-то другогио ничего не изменит. Понимают ли это на Западе (в тех же ЕС?). Смотри также " «Интегральный национализм» Дмитрия Донцова — «Украинство...» Глава XV". " regnum.ru/article/2339983"

  4. 01.12.2025, 13:35
    Гость: Оллесъ

    Никому в Мире эти хотелки г. Трампа не упали.Ровно НИКОМУ !!
    А условия всегда и во все времена диктует Победитель.
    Вот когда будет Победа любой из сторон - тогда будут и условия КАПИТУЛЯЦИИ,и ни минутой раньше.
    Весь Мир хорошо зарабатывает на этой войне,да,к тому же - славяне успешно истребляют друг-дружку,а славян в "цивилизованном" Мире НЕнавидят исторически.Так кому и ЗАЧЕМ надо заканчивать эту войну,уж не России точно,и не Америке,и не евро-вермахту .Разве что ...раине - выторговать себе передышку и натовскую накачку оружием и баблом,но и у них умишка не хватило пойти на хитрые временные компромиссы,хохлы всегда славились своей тупой упертостью,и она их подвела.

Все комментарии (8)
Выбор читателей
Коллаж © KM.RU
«Уже не 28»: Европейцы лихо кастрировали «мирный план Трампа»
Владислав Фальшивомонетчик. Собственная работа, CC BY 3.0, / commons.wikimedia.org"/>
Владимир Путин поздравил с юбилеем Ельцин-центр
Сечин назвал Китай единственной промышленной супердержавой
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Битва банков против маркетплейсов обернётся против каждого из нас: под угрозой миллионы граждан России
Избранное
Ник Рок-н-Ролл представил фильм и назвал условия возвращения на сцену
Общий и прямой билирубин
Запад готовит реабилитацию гитлеризма?
«Новый 37-й»: учителей начинают увольнять за цитирование стихов Хармса и Введенского
«Вы можете определять правила на своей территории. Но вы пытаетесь вменить это правило всем. И вот это – расизм»
Геологическое летоисчисление
Братство Атома «Смешарики. Обормот» (интернет-сингл)
IX Выставка-ярмарка «РусАртСтиль», 26 по 30 марта, Даниловский Event Hall
Сергей Черняховский. Упорядоченная свобода
Президент и пигмеи
Владимир Кузьмин, 4 июля, Зеленый театр ВДНХ
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации