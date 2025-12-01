Во Флориде завершились переговоры между США и Украиной

10:33 1.12.2025

В воскресенье во Флориде прошли переговоры между американской и украинской делегациями по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Хотя содержательных заявлений по итогам встречи ни одна из сторон не сделала, в американские СМИ со ссылкой на источники все же просочились некоторые подробности этих переговоров, пишет "Российская газета".

С американской стороны во встрече участвовали госсекретарь США Марко Рубио, специальный посланник президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Украинскую делегацию на этой встрече возглавлял секретарь Совета национальной безопасности Украины Рустем Умеров, которого накануне Зеленский назначил своим главным переговорщиком по вопросу урегулирования конфликта.

Одной из тем, которая поднималась в ходе переговоров, стала судьба Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Как отмечает Reuters, "команда Трампа оказывала давление на Украину, чтобы та сама пошла на значительные уступки Москве, включая передачу территорий России".

Сама Украина и не участвовавшая в воскресных переговорах Европа изначально выступали против признания российского суверенитета над новыми территориями.

До чего в итоге удалось договориться американским и украинским переговорщикам в этом вопросе, пока неизвестно.

Как отмечает газета The Wall Street Journal, открытым остается вопрос о том, будет ли Москва настаивать на международном признании новых регионов в составе России. Этот аспект продолжает оставаться одним из ключевых в переговорном процессе.

По данным источников WSJ, делегации не смогли договориться и о гарантиях безопасности Украине в случае подписания соглашения о мирном урегулировании.

Ранее сообщалось, что мирный план США включал гарантии для Киева по аналогии с 5-й статьей Североатлантического договора о коллективной обороне, "адаптированные к обстоятельствам данного конфликта и интересам Соединенных Штатов и их европейских партнеров".

CNN со ссылкой на свои источники пишет, что стороны обсудили сценарий мирного урегулирования, при котором Киев может быть фактически лишен возможности вступить в НАТО. Украину не будут заставлять официально, в юридическом смысле, отказываться от этих стремлений. Но, как подчеркивает телеканал, если Соединенные Штаты захотят договориться о чем-то с Россией в двустороннем порядке или если Москва захочет получить от НАТО какие-то многосторонние гарантии, Украина не будет вовлечена в этот процесс.