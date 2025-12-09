Экс-главу китайской инвесткомпании казнили за взятки на $156 млн

В Китае казнили бывшего гендиректора инвестиционной компании China Huarong International Holdings Бай Тяньхуэя за получение взяток на сумму около $156 млн, пишет Газета.RU со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

По данным следствия, в 2014–2018 годах Бай Тяньхуэй, будучи гендиректором компании, злоупотреблял своим служебным положением и помогал приобретать проекты и получать корпоративное финансирование. Взамен он получил от третьих лиц внушительные суммы в размере 1,108 млрд юаней (около $156 млн).

В мае 2024 года суд признал вину Тяньхуэя в получении взятки в особо крупном размере и приговорил его к смертной казни. Кроме того, мужчину лишили политических прав и конфисковали личное имущество. Осужденный пытался оспорить смертный приговор, однако в феврале этого года суд отклонил его апелляцию, несмотря на то, что Бай Тяньхуэй сотрудничал со следствием и предоставил важные улики для раскрытия других дел.

