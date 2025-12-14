При стрельбе на пляже в Сиднее погибли 12 человек

14:31 14.12.2025

При стрельбе пляже Бонди в австралийском Сиднее погибли 12 человек, сообщил глава штата Южный Уэльс Крис Миннс.

Предположительно, целью нападения было мероприятие в честь еврейского праздника Ханука. Источники в полиции считают, что преступление готовили несколько месяцев, пишет РИА Новости.

По предварительным данным, одного подозреваемого ликвидировали, а другого ранили и задержали. Телеканал 9News, в свою очередь, сообщил, что третий сдался сам.



В соцсетях появилась информация, что одного из стрелков обезоружил прохожий, напав на него со спины. Мужчине удалось вырвать из рук преступника дробовик.