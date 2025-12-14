При стрельбе на пляже в Сиднее погибли 12 человек

При стрельбе пляже Бонди в австралийском Сиднее погибли 12 человек, сообщил глава штата Южный Уэльс Крис Миннс.

Предположительно, целью нападения было мероприятие в честь еврейского праздника Ханука. Источники в полиции считают, что преступление готовили несколько месяцев, пишет РИА Новости.

По предварительным данным, одного подозреваемого ликвидировали, а другого ранили и задержали. Телеканал 9News, в свою очередь, сообщил, что третий сдался сам.


В соцсетях появилась информация, что одного из стрелков обезоружил прохожий, напав на него со спины. Мужчине удалось вырвать из рук преступника дробовик.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.12.2025, 20:01
    Гость: дан

    все претензии-своим героям и любимцам которые напали на мирных граждан 7 октября и которые смысл своей никчемной жизни видят в уничтожении израильтян Получили ответку-справедливо Зло должно быть наказано

  2. 14.12.2025, 19:20
    Гость: Григорьев

    Люди спокойно отмечали свой религиозный праздник на берегу моря. Дети, женщины. В чём их вина ? Ни в чём. Подонки, открывшие огонь, разумеется об этом и не думали. Они ведомы животным инстинктом. Жизнь человека для них ничего не стоит, даже и своя собственная. Поэтому, совершенно очевидно, какие ответные меры будут предприняты.

  4. 14.12.2025, 18:20
    Гость: Северин

    Компания "Роснано" подала иск о взыскании 11,9 млрд рублей с бывших руководителей̆, в том числе с Анатолия Чубайса, который̆ переехал в Израиль. Об этом сообщили РБК и ТАСС со ссылкой̆ на пресс-службу компании.В сентябре 2023 года в России назвали Чубайса "Моше Израилевичем" и сказали, что он "удрал" из России. По слухам отъезд бывшего руководителя "Роснано" мог быть связан с "огромной финансовой дырой" в компании.

  5. 14.12.2025, 18:03
    Гость: ИИ пишет

    шо "ханука" этто праздник победы евреев над греко-сирийскими войсками в 1-м веке до нашей эры и продолжается этот празднк 8 дней зажиганием свечей в подсвечнике, дарят деньги друг другу и поедают пончики и оладий..

Все комментарии (21)
Выбор читателей
kjpargeter / Freepik.com"/>
Евросоюз вступил с США в войну идеологий
Путин назвал недостаточными меры по повышению рождаемости
© KM.RU, Алексей Белкин
Законопроект о крестах на Государственном гербе РФ одобрен в первом чтении
© KM.RU, Александра Воздвиженская
«Обелят экономику» — освободят от наличности. Зачем россиян хотят лишить живых денег
Избранное
Виталий Аверьянов «Русская идея. Первый час песен»
«Украина – для украинцев!» Как создавали украинский национальный миф
Власть снова решила «не пущать» Грудинина
Ермен Анти отметил 20-летие хардкор-альбома «Адаптации» песнями о несовершенстве человеческой природы
Время застолья: военнослужащие отобедали говядиной «хозани» и люля-кебабом по алма-атински
Операция Пластилин «Грустные песни для уставших людей»
Лучший Самый День «Вселенная онлайн» (интернет-релиз)
Дмитрий Парышев – глава ЗАО «Курганстальмост»
Последнее китайское предупреждение: врачи Ишимбая готовятся бастовать, а их за это уже увольняют
«Конец Фильма» стал «еще порочней» на фоне скандала с Дмитрием Дибровым
Блок_А «Иду за солнцем»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации