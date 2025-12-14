При стрельбе на пляже в Сиднее погибли 12 человек
При стрельбе пляже Бонди в австралийском Сиднее погибли 12 человек, сообщил глава штата Южный Уэльс Крис Миннс.
Предположительно, целью нападения было мероприятие в честь еврейского праздника Ханука. Источники в полиции считают, что преступление готовили несколько месяцев, пишет РИА Новости.
По предварительным данным, одного подозреваемого ликвидировали, а другого ранили и задержали. Телеканал 9News, в свою очередь, сообщил, что третий сдался сам.
В соцсетях появилась информация, что одного из стрелков обезоружил прохожий, напав на него со спины. Мужчине удалось вырвать из рук преступника дробовик.
все претензии-своим героям и любимцам которые напали на мирных граждан 7 октября и которые смысл своей никчемной жизни видят в уничтожении израильтян Получили ответку-справедливо Зло должно быть наказано
Люди спокойно отмечали свой религиозный праздник на берегу моря. Дети, женщины. В чём их вина ? Ни в чём. Подонки, открывшие огонь, разумеется об этом и не думали. Они ведомы животным инстинктом. Жизнь человека для них ничего не стоит, даже и своя собственная. Поэтому, совершенно очевидно, какие ответные меры будут предприняты.
маужчина молодец, без оружия на вооруженного.
шо "ханука" этто праздник победы евреев над греко-сирийскими войсками в 1-м веке до нашей эры и продолжается этот празднк 8 дней зажиганием свечей в подсвечнике, дарят деньги друг другу и поедают пончики и оладий..