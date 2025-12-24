23:35 24.12.2025

ЦРУ США еще в 1957 году подготовило доклад, в котором Украина была поделена на 12 зон, а Донбасс и Крым названы "русскими островами в украинском море", отождествляющими себя с российскими интересами, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В своей статье "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны" в журнале "Родина" Медведев сообщил, что ЦРУ в годы холодной войны занялось стратегическим изучением театра психологической войны и будущих военных действий на Украине.

"В подготовленном в августе 1957 году ЦРУ докладе "Факторы сопротивления и зоны действий специальных войск США. Украина" территория советской республики была поделена на 12 зон. По мнению аналитиков, с точки зрения "исторических особенностей, религиозной предпочтительности и вероисповеданий", Крым (зона 1), Донбасс (зона 2), северо-восточный район Украины (зона 3) являются "русскими островами в украинском море и, следовательно, отождествляют себя с российскими интересами и советской властью", - цитирует Медведева РИА Новости.

В том же ключе с определенными оговорками, по словам Медведева, западные специалисты оценивали ситуацию в Одесской области, Причерноморской низменности, Днепропетровской и Запорожской областях, Левостороннем и Северном степном районах.

"А вот на зонах 8-12, к которым в Джорджтауне отнесли Киевскую, Житомирскую, Черкасскую, Волынскую, Черновицкую, Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую и Закарпатскую области, американские спецслужбы планировали сфокусировать основные усилия по укреплению в историко-культурном сознании населения этих регионов бандеровских установок, направленных на раскол Украины, ее отрыв от России", - отметил зампред Совбеза.