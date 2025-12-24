Зеленский раскрыл содержание обсуждаемого с США мирного плана
Президент Украины Владимир Зеленский впервые раскрыл 20 пунктов плана по урегулированию конфликта с Россией, обсуждаемого с администрацией США, пишет «Коммерсант».
План включает следующие положения:
- Подтверждение суверенитета Украины.
- Соглашение между Россией и Украиной о ненападении, а также создание механизма мониторинга ситуации на линии прекращения огня.
- Надежные гарантии безопасности для Украины.
- Численность ВСУ будет ограничена до 800 тыс. человек в мирное время.
- США, НАТО и Европа предоставят Украине гарантии безопасности по примеру статьи 5 Североатлантического альянса. В случае нападения России на Украину — вооруженный ответ и возобновление санкций в отношении Москвы.
- Россия закрепит на бумаге политику ненападения в отношении Европы и Украины.
- Установление даты вступления Украины в Евросоюз, предоставление Киеву краткосрочного доступа к европейскому рынку.
- Инициативы по развитию Украины, в том числе в сфере газовой инфраструктуры, восстановлении территорий, добычи полезных ископаемых и природных ресурсов.
- Привлечение $800 млрд в фонды для восстановления Украины.
- Ускорение процесса заключения соглашения о свободной торговле с США.
- Закрепление безъядерного статуса Украины.
- США предлагают совместное управление ЗАЭС Россией, Украиной и Соединенными Штатами, дивиденды будут распределяться поровну. Украина исключает участие России, компромиссного решения не найдено.
- Украина и Россия обязуются внедрять образовательные программы в школах, способствующие толерантности к различным культурам.
- Прекращение огня в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по линии расположения войск на дату принятия соглашения. Россия должна вывести свои войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей. При этом Украина настаивает на выходе российской армии из Донбасса, а США предлагают создать там свободную экономическую зону.
- После согласования территориальных договоренностей Россия и Украина обязуются не менять их силой.
- Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр и Черное море для коммерческой деятельности, Кинбурнская коса будет демилитаризована.
- Создание гуманитарного комитета, обмен военнопленных по принципу «все на всех», возвращение гражданских, включая детей и политзаключенных.
- Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания соглашения.
- Выполнение соглашение будет гарантировано советом под председательством президента США Дональда Трампа. За нарушение будут предусмотрены санкции.
- После того, как все стороны согласятся с этим соглашением, немедленно вступит в силу полное прекращение огня.
Помимо основного плана, Украина и США обсуждают еще три документа, уточнил Владимир Зеленский. Речь идет о двухстороннем (Украина и США) и трехстороннем (Украина, США и Европа) документах с гарантиями безопасности, а также плане по восстановлению и экономическому развитию Украины. Инициативы будут охватывать развитие страны до 2040 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Любой другой на его место тоже самое сделал бы, два срока назад не было желания ни у Франции ни у Англичан, завладеть Одессой, Одесса русский город и точка!
Тот, который "не более двух сроков подряд" говорил, что ничего не хочет захватывать силой!
Нереальный план,Россия на него не пойдет.Наоборот -Цель российского командования-кроме завоевания остатков Донецкой области,Запорожья и Херсона,выход и захват Николаева и Одессы,отрезание Украины от Черного моря,соединение с войсками Приднестровья.
Зеленский мира не хочет, мир для него смерти подобно, от этого и бегает по миру и мутит "воду"с таким содержанием мирного плана, однозначно продолжится война, за деньги Европейцев......
Трамп сказал..еся такая хрень БРИКС.правда с людоедом в Сирии и несогласием Израиля,отдавать свое это Брик.западное полушарие это наша деляна ..маг.мэйд Америка грэйт.ни Китай ни рефа не беспокоится про свои танкеры,а Мадара раздал калашники населению.с приездом индийцев началось разное..наверно совпало..значится брк.бразильцы ничем не отметились в пользу рашатудой и чина..впрочем как и обратно..иии?русские и китайцы братья навек по нашу сторону камня?Путин ..бросай эту мажористо-гомосячную хрень,айда новая столица рефы Иркутск..я постоянно вижу непрерывный прирост населения и машин у него вокруг меня..