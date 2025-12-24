Трамп сказал..еся такая хрень БРИКС.правда с людоедом в Сирии и несогласием Израиля,отдавать свое это Брик.западное полушарие это наша деляна ..маг.мэйд Америка грэйт.ни Китай ни рефа не беспокоится про свои танкеры,а Мадара раздал калашники населению.с приездом индийцев началось разное..наверно совпало..значится брк.бразильцы ничем не отметились в пользу рашатудой и чина..впрочем как и обратно..иии?русские и китайцы братья навек по нашу сторону камня?Путин ..бросай эту мажористо-гомосячную хрень,айда новая столица рефы Иркутск..я постоянно вижу непрерывный прирост населения и машин у него вокруг меня..