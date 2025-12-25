В Польше заявили о попытке изъятия здания консульства РФ

09:12 25.12.2025

Польские власти предприняли попытку захватить здание российского консульства в Гданьске после прекращения его работы, однако представители муниципалитета так и не смогли попасть внутрь. Как сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ, чиновники пытались «перейти к изъятию объекта», но двери им никто не открыл.

С понедельника, 22 декабря, консульство России в Гданьске официально прекратило деятельность после того, как МИД Польши отозвал согласие на его функционирование. Это представительство оставалось последним российским консульством в стране: ранее были закрыты дипучреждения в Кракове и Познани.

Несмотря на решение Варшавы, российская сторона намерена сохранить в здании административного и технического сотрудника посольства. По словам заместителя мэра Гданьска Эмилии Лодзиньской, городские власти не могут физически занять объект, так как в нем продолжают находиться представители российской дипмиссии.

Российские дипломаты используют здание на улице Батория с послевоенных лет. В 1951 году между Польшей и Советским Союзом было подписано соглашение, предусматривающее свободное пользование этим объектом. В Москве настаивают, что недвижимость принадлежит России, тогда как польская сторона утверждает, что после распада СССР она перешла в собственность государственной казны.

Дополнительным предметом спора стал вопрос оплаты. По версии муниципалитета, с 2013 года российская дипмиссия не вносила плату за пользование зданием. Город оценивает задолженность за десять лет примерно в 5,5 млн злотых, еще около 3 млн злотых составляют начисленные проценты.

Решение о закрытии генконсульства в Гданьске глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил 19 ноября, объяснив его «диверсионными атаками России». Поводом стали инциденты на железнодорожной линии, ведущей в сторону Украины, где были зафиксированы повреждения инфраструктуры. Пострадавших не было. Москва обвинения отвергла.

В Кремле действия Варшавы расценили как очередное свидетельство резкого ухудшения российско-польских отношений.