В Польше заявили о попытке изъятия здания консульства РФ

Польские власти предприняли попытку захватить здание российского консульства в Гданьске после прекращения его работы, однако представители муниципалитета так и не смогли попасть внутрь. Как сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ, чиновники пытались «перейти к изъятию объекта», но двери им никто не открыл.

С понедельника, 22 декабря, консульство России в Гданьске официально прекратило деятельность после того, как МИД Польши отозвал согласие на его функционирование. Это представительство оставалось последним российским консульством в стране: ранее были закрыты дипучреждения в Кракове и Познани.

Несмотря на решение Варшавы, российская сторона намерена сохранить в здании административного и технического сотрудника посольства. По словам заместителя мэра Гданьска Эмилии Лодзиньской, городские власти не могут физически занять объект, так как в нем продолжают находиться представители российской дипмиссии.

Российские дипломаты используют здание на улице Батория с послевоенных лет. В 1951 году между Польшей и Советским Союзом было подписано соглашение, предусматривающее свободное пользование этим объектом. В Москве настаивают, что недвижимость принадлежит России, тогда как польская сторона утверждает, что после распада СССР она перешла в собственность государственной казны.

Дополнительным предметом спора стал вопрос оплаты. По версии муниципалитета, с 2013 года российская дипмиссия не вносила плату за пользование зданием. Город оценивает задолженность за десять лет примерно в 5,5 млн злотых, еще около 3 млн злотых составляют начисленные проценты.

Решение о закрытии генконсульства в Гданьске глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил 19 ноября, объяснив его «диверсионными атаками России». Поводом стали инциденты на железнодорожной линии, ведущей в сторону Украины, где были зафиксированы повреждения инфраструктуры. Пострадавших не было. Москва обвинения отвергла.

В Кремле действия Варшавы расценили как очередное свидетельство резкого ухудшения российско-польских отношений.

Комментарии читателей

  2. 25.12.2025, 15:24
    Гость: Сябр

    Просто надо объявить,в случае подобных выходок будет арестовано и конфисковано пшецкое посольство в Москве.Дипломатам будет выдан пендаль на посошок :)

  3. 25.12.2025, 15:13
    Гость: Нескромный вопрос.

    А ответные меры будут? Или, что более вероятно, российская власть ограничится "выражением озабоченности" и проведёт очередную "безразмерную красную линию"? С вероятностью 99,9% именно так и будет.

  5. 25.12.2025, 12:35
    Гость: Gur'evо-Voskresenskoe.Tversk.obl

    Конституция РФ ,не является международным документом,а действует в рамках РФ(да и то может изменятся как это надо Кремлю).
    .
    Мир не может ссылаться на Конституцию РФ,нет такого права.

Все комментарии (10)
