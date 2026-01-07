Американские военные захватили еще один танкер
США сообщили о захвате танкера Sophia в Карибском море. Соответствующее заявление размещено в аккаунте Южного командования США. К сообщению прикреплено видео, на котором виден вертолет, который кружит над танкером.
«В предрассветной операции Министерство войны совместно с Министерством внутренней безопасности без каких-либо проблем взяли под арест танкер Sophia. Его экипаж занимался незаконной деятельностью в Карибском море. Судно направляется в США в сопровождении катера береговой охраны», — цитирует сообщение РБК.
Ранее командование США в Европе подтвердило захват судна Marinera под российским флагом. В сообщении это было названо задержанием в соответствии с постановлением американского суда.
они и гренландию на абордаж.
будто нефть в тех танкерах венесуэльская,при чем тут россияне вооще и танкеры имеют своих хозяев-буржуинов. Танкеры санкции нарушают, флаги меняютмкак перчатки, мы тут пи чём.
Пардон, но Ваша "смелость" больше напоминает црушную провокацию.
То ли еще будет - ой-ой-ой!
соответственно ,наличие тебя смелого,ничего существенно не меняет.