Американские военные захватили еще один танкер

США сообщили о захвате танкера Sophia в Карибском море. Соответствующее заявление размещено в аккаунте Южного командования США. К сообщению прикреплено видео, на котором виден вертолет, который кружит над танкером.


«В предрассветной операции Министерство войны совместно с Министерством внутренней безопасности без каких-либо проблем взяли под арест танкер Sophia. Его экипаж занимался незаконной деятельностью в Карибском море. Судно направляется в США в сопровождении катера береговой охраны», — цитирует сообщение РБК.

Ранее командование США в Европе подтвердило захват судна Marinera под российским флагом. В сообщении это было названо задержанием в соответствии с постановлением американского суда.

  2. 07.01.2026, 22:02
    Гость: в интернетах пишут

    будто нефть в тех танкерах венесуэльская,при чем тут россияне вооще и танкеры имеют своих хозяев-буржуинов. Танкеры санкции нарушают, флаги меняютмкак перчатки, мы тут пи чём.

  5. 07.01.2026, 21:13
    Гость: безформенный маргарин

    соответственно ,наличие тебя смелого,ничего существенно не меняет.

