Американские военные захватили еще один танкер

19:16 7.01.2026

США сообщили о захвате танкера Sophia в Карибском море. Соответствующее заявление размещено в аккаунте Южного командования США. К сообщению прикреплено видео, на котором виден вертолет, который кружит над танкером.



«В предрассветной операции Министерство войны совместно с Министерством внутренней безопасности без каких-либо проблем взяли под арест танкер Sophia. Его экипаж занимался незаконной деятельностью в Карибском море. Судно направляется в США в сопровождении катера береговой охраны», — цитирует сообщение РБК.

Ранее командование США в Европе подтвердило захват судна Marinera под российским флагом. В сообщении это было названо задержанием в соответствии с постановлением американского суда.