Четырех депутатов Госдумы пригласили в США для консультаций

15:40 8.01.2026

Четверо депутатов Госдумы России приглашены в Вашингтон для консультаций по мирным переговорам на Украине, сообщила в соцсети X член палаты представителей конгресса США от республиканцев Анна Паулина Луна.

«Я получила разрешение от Госдепартамента на приезд четырех депутатов Госдумы России для встречи с членами конгресса США по вопросам мирных переговоров и других сопутствующих тем», — цитирует ее РБК.

Конгрессвумен также поблагодарила госсекретаря США Марко Рубио за помощь. Встреча, по ее словам, должна состояться в январе в Вашингтоне. Однако Луна не уточнила, о каких именно депутатах идет речь.