Четырех депутатов Госдумы пригласили в США для консультаций

Четверо депутатов Госдумы России приглашены в Вашингтон для консультаций по мирным переговорам на Украине, сообщила в соцсети X член палаты представителей конгресса США от республиканцев Анна Паулина Луна.

«Я получила разрешение от Госдепартамента на приезд четырех депутатов Госдумы России для встречи с членами конгресса США по вопросам мирных переговоров и других сопутствующих тем», — цитирует ее РБК.

Конгрессвумен также поблагодарила госсекретаря США Марко Рубио за помощь. Встреча, по ее словам, должна состояться в январе в Вашингтоне. Однако Луна не уточнила, о каких именно депутатах идет речь.

  1. 08.01.2026, 21:44
    Гость: Алевтина

    В январе 4-х депутатов пригласят для срочных консультаций,в феврале - 8,в марте - 16... И так перекупят всю Госдуму...

  2. 08.01.2026, 21:07
    Гость: Авоська

    Пусть палата представителей приезжает в Думу.
    Это поездка наших туда ни к чему.

  3. 08.01.2026, 20:28
    Гость: Колония Запада?

    Где ты видел колонистов с Запада? Где в РФ прячутся эти западные ковбои? Басмачей и абреков навалом, так ведь они не с Запада

  4. 08.01.2026, 19:58
    Гость: Хлопуша:

    "Я хочу видеть этого человека!"
    О-па! "Этот человек" - тиражировался аж в четыре экземпляра (была такая "банда" - для показательной порки у Мао во время Культурой революции).
    Пиндосы - конченные плагиаторы!
    Ничего сами придумать не могут! Ждëм'с от них следующей "кальки" - с другого Великого Оракула, например: "Нет человека - нет проблемы"! При этом, каждый "желающий" может принять это на свой счёт...

  5. 08.01.2026, 18:48
    Гость: Васечкин

    Ну поедут четверо, их обработают как следует, перевербуют, пообщают печенек и плюшек и будут агенты влияния Госдепа в Госдуме.

