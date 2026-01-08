Четырех депутатов Госдумы пригласили в США для консультаций
Четверо депутатов Госдумы России приглашены в Вашингтон для консультаций по мирным переговорам на Украине, сообщила в соцсети X член палаты представителей конгресса США от республиканцев Анна Паулина Луна.
«Я получила разрешение от Госдепартамента на приезд четырех депутатов Госдумы России для встречи с членами конгресса США по вопросам мирных переговоров и других сопутствующих тем», — цитирует ее РБК.
Конгрессвумен также поблагодарила госсекретаря США Марко Рубио за помощь. Встреча, по ее словам, должна состояться в январе в Вашингтоне. Однако Луна не уточнила, о каких именно депутатах идет речь.
В январе 4-х депутатов пригласят для срочных консультаций,в феврале - 8,в марте - 16... И так перекупят всю Госдуму...
Пусть палата представителей приезжает в Думу.
Это поездка наших туда ни к чему.
Где ты видел колонистов с Запада? Где в РФ прячутся эти западные ковбои? Басмачей и абреков навалом, так ведь они не с Запада
"Я хочу видеть этого человека!"
О-па! "Этот человек" - тиражировался аж в четыре экземпляра (была такая "банда" - для показательной порки у Мао во время Культурой революции).
Пиндосы - конченные плагиаторы!
Ничего сами придумать не могут! Ждëм'с от них следующей "кальки" - с другого Великого Оракула, например: "Нет человека - нет проблемы"! При этом, каждый "желающий" может принять это на свой счёт...
Ну поедут четверо, их обработают как следует, перевербуют, пообщают печенек и плюшек и будут агенты влияния Госдепа в Госдуме.