США выходят из 66 международных организаций

США намерены выйти из 66 международных организаций, включая ряд структур ООН. Соответствующий указ президент Дональд Трамп подписал 7 января.

В числе организаций, которые покинет Вашингтон, — конвенция ООН по изменению климата, агентство по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья, структура «ООН-женщины» и другие, пишет «Российская газета».

В Белом доме заявили, что эти институты подрывают суверенитет США и расходуют средства налогоплательщиков на неэффективные или враждебные программы. Администрация также обвинила ряд организаций в продвижении радикальной климатической и идеологической повестки.

Госсекретарь Марко Рубио отметил, что многие из этих структур чрезмерно раздуты, неэффективно управляются и отличаются высокими расходами.

Ранее Трамп уже принимал аналогичные решения: в начале второго президентского срока США объявили о выходе из ВОЗ и Парижского соглашения по климату, а также прекратили участие в Совете ООН по правам человека и финансирование агентства ООН по помощи палестинским беженцам. В июле прошлого года Вашингтон в третий раз вышел из ЮНЕСКО.

Для затронутых организаций выход США означает существенное сокращение финансирования, поскольку Соединенные Штаты остаются одним из крупнейших доноров международных структур.

  2. 08.01.2026, 19:53
    Гость: Старый

    Смотрю на вас и вижу эту идиллическую картину: сидит Антуан и точит "ножку Буша", запивая спиртом "Рояль". Это, что ли, еда? И все? А все остальное? Тоже США нас "кормили"? Когда вы уже уйметесь, западноприводные. В реальности нет и 5% того, что плавает в ваших индоктринированных мозгах.

  4. 08.01.2026, 19:31
    Гость: Во!

    Ставь на голосование в ООН!
    Правда, вероятно, результат будет, как в чехословацком анекдоте 1969 года:
    Один пастух, стоя, на горе, орëт другому - на другой горе: "Иване! Русские на Луну полетели! А тот орëт в ответ: "Что? Все?"

