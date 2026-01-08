США выходят из 66 международных организаций

14:33 8.01.2026

США намерены выйти из 66 международных организаций, включая ряд структур ООН. Соответствующий указ президент Дональд Трамп подписал 7 января.

В числе организаций, которые покинет Вашингтон, — конвенция ООН по изменению климата, агентство по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья, структура «ООН-женщины» и другие, пишет «Российская газета».

В Белом доме заявили, что эти институты подрывают суверенитет США и расходуют средства налогоплательщиков на неэффективные или враждебные программы. Администрация также обвинила ряд организаций в продвижении радикальной климатической и идеологической повестки.

Госсекретарь Марко Рубио отметил, что многие из этих структур чрезмерно раздуты, неэффективно управляются и отличаются высокими расходами.

Ранее Трамп уже принимал аналогичные решения: в начале второго президентского срока США объявили о выходе из ВОЗ и Парижского соглашения по климату, а также прекратили участие в Совете ООН по правам человека и финансирование агентства ООН по помощи палестинским беженцам. В июле прошлого года Вашингтон в третий раз вышел из ЮНЕСКО.

Для затронутых организаций выход США означает существенное сокращение финансирования, поскольку Соединенные Штаты остаются одним из крупнейших доноров международных структур.