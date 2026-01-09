Трамп: российские военные отказались «связываться» с США из-за танкера

12:50 9.01.2026

Захваченный американскими военными в Атлантике танкер под российским флагом «Маринера» сопровождали и охраняли российские корабли, однако они решили «не связываться» с Соединенными Штатами и ушли. С таким утверждением выступил глава государства Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Знаете, мы перехватили российское грузовое судно, которое туда добралось. <...> Ну, у них там были российские корабли, которые его охраняли. Они решили с нами не связываться, и мы взяли это судно. Сейчас оно разгружает нефть», — приводит его слова Газета.RU.

До этого газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что Россия направила подводную лодку для сопровождения танкера «Маринера», который США пытались захватить у берегов Венесуэлы.

Официальной информации и каких-либо комментариев со стороны России по этому поводу не поступало.