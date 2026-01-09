Трамп освободил двух россиян с танкера «Маринера»

США освободили двух россиян с задержанного танкера "Маринера", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"В ответ на наше обращение президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении двух российских граждан из состава экипажа танкера "Маринера", ранее задержанного американской стороной в ходе операции в Северной Атлантике. Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США", — приводит ее слова РИА Новости.

Сейчас идет практическая проработка вопросов для скорейшего возвращения соотечественников на родину, уточнила дипломат.

7 января ВМС США высадились на танкер "Маринера", шедший под российским флагом в международных водах. По сообщениям СМИ, на борту судна находился экипаж из 28 человек: 20 граждан Украины, 6 (включая капитана) граждан Грузии и 2 гражданина России.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.01.2026, 20:46
    Гость: Самолет Госдепа США приземлился в аэропорту Каракаса

    Турбовинтовой самолет Dash 8-300, который, согласно данным Flightradar24, принадлежит государственному департаменту США, вылетел из столицы Кюрасао Виллемстада около 12.45 по Гринвичу и приземлился в Каракасе примерно в 13.35

    (16.35 мск).РИА Новости

    Назначение визита и список пассажиров, находившихся на борту, пока не раскрываются.Взгляд.ру

  2. 09.01.2026, 20:30
    Гость: Так эти двое граждан России по национальности армяне ?

    В РФ армяне работают на овощных рынках и в МИДе...

  4. 09.01.2026, 20:11
    Гость: Вот это фортель.

    Где ви слов таких набрались?
    Читайте основной Закон Конституцию РФ, где ясно указано

    В Конституции Российской Федерации (РФ) закреплено положение о том, что МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ НАРОД — носитель суверенитета и единственный источник власти в стране. Это закреплено в статье 3 раздела I главы 1 «Основы конституционного строя».
    Статья 3 Конституции РФ:

    Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ.
    Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
    Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.
    Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону.

    Важно: статья принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года.

  5. 09.01.2026, 20:03
    Гость: корнет

    Три алюминиевых комбината и пять ГЭС делают своё дело... .
    Что ещё преподнесёт бесноватому на блюдечке с голубой каёмочкой гарант еврейского олигархата?

Все комментарии (35)
Выбор читателей
Венесуэла заявила о начале военной агрессии США
Здание МИД РФ © KM.RU, Вадим Черноусов
В МИД РФ осудили акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы
Пенсионерка на приеме у врача © KM.RU, Кирилл Зыков
В России введут должность врача по здоровому долголетию
Трамп не верит в атаку БПЛА на резиденцию Путина
Избранное
«Сила взаимной ненависти такова, что Нагорный Карабах может быть либо армянским, либо азербайджанским, но абсолютно точно он не будет общим домом для обоих народов»
«Пикник» с симфоническим оркестром, 22-23 марта, Crocus City Hall
«Если называть вещи своими именами, то ЖКХ в этом году буквально "посыпалось"»
Василий Шумов «Все для народа» (винил)
Borealis «Illusions»
Fetal Decay «You Have No Choice»
Африканец «La Petite Mort» (интернет-релиз)
Василий Шумов «Поющие подкасты»
Пикник «Один на один»
Какая война ведётся против России на самом деле
Цыганята и я с Ильича «Паразиты мозга»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации