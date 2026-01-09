Трамп освободил двух россиян с танкера «Маринера»

14:46 9.01.2026

США освободили двух россиян с задержанного танкера "Маринера", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"В ответ на наше обращение президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении двух российских граждан из состава экипажа танкера "Маринера", ранее задержанного американской стороной в ходе операции в Северной Атлантике. Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США", — приводит ее слова РИА Новости.

Сейчас идет практическая проработка вопросов для скорейшего возвращения соотечественников на родину, уточнила дипломат.

7 января ВМС США высадились на танкер "Маринера", шедший под российским флагом в международных водах. По сообщениям СМИ, на борту судна находился экипаж из 28 человек: 20 граждан Украины, 6 (включая капитана) граждан Грузии и 2 гражданина России.