Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову
Партии Гренландии просят США прекратить «неуважительное отношение» к острову. Это следует из совместного заявления лидеров партий «Демократы», «Маяк», «Народное сообщество», «Вперед» и «Солидарность», пишут «Ведомости».
«Мы не хотим быть американцами, мы не хотим быть датчанами, мы хотим быть гренландцами», – говорится в заявлении.
Лидеры гренландских партий призвали «подчеркнуть их желание», чтобы «пренебрежительное отношение» Вашингтона к их земле прекратилось. Гренландия, вместе с тем, готова продолжать сотрудничать с Соединенными Штатами и с другими западными странами.
Президент США Дональд Трамп начал заявлять о намерении присоединить остров к США после возвращения к власти в начале 2025 г. 5 января этого года президент США заявил, что страна интересуется Гренландией «с точки зрения национальной безопасности», так как воды вокруг острова «заполнены российскими и китайскими кораблями».
Позже Трамп еще пояснил, почему США должны купить Гренландию: «Тот факт, что датчане высадили там лодку 500 лет назад, не означает, что они владеют этой землей. Когда мы владеем территорией, мы ее защищаем, а аренду не защищают».
9 января Financial Times со ссылкой на опрос, проведенный компанией Verian, писала, что большинство опрошенных жителей Гренландии (85%) не хотят становиться гражданами США, так как считают, что уровень жизни в Дании намного выше. Респондентов беспокоит преступность в США и дорогие медицинские услуги.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Гренландцев мало, а природных ресурсов много.
США вроде предлагают деньги..10-15 миллиардов на всех. Дадут ли ещё..По 300 000 долларов примерно на каждого гренландца...но ресурсы, по моему,подороже стоят.
Как будут договариваться, неясно..
Трамп:
«Я не могу придумать никого в истории, кто заслуживал бы Нобелевскую премию больше, чем я.
как раз таки и у нас появилась историческая возможность вернуть нашу Алясочку, путем захвата и похищения губера Аляски, бомбежки городов Ситка и Джуно, а также полный захват всех ресурсов и земель Алясочки..
Иранская полиция арестовала главных виновников беспорядков в городе Абадан, провинция Хузестан.
Участники беспорядков говорят: «Меня обманули и ввели в заблуждение, я глубоко сожалею».
В отчете говорится, что судебная система не проявит никакой снисходительности, как и предупреждалось еще три дня назад.
Многие рыдают на камеру, так как понимают - смерть награда за беспорядки, под руководством Моссада.
Им следовало подумать об этом, прежде чем сжигать людей заживо и нападать на пожарных, пытавшихся потушить горящих людей. Убитая ими 3-летняя девочка не заслуживала смерти. Они ЭТО сделали...
Трамп:
«Я не могу придумать никого в истории, кто заслуживал бы Нобелевскую премию больше, чем я."