Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

16:02 10.01.2026

Партии Гренландии просят США прекратить «неуважительное отношение» к острову. Это следует из совместного заявления лидеров партий «Демократы», «Маяк», «Народное сообщество», «Вперед» и «Солидарность», пишут «Ведомости».

«Мы не хотим быть американцами, мы не хотим быть датчанами, мы хотим быть гренландцами», – говорится в заявлении.

Лидеры гренландских партий призвали «подчеркнуть их желание», чтобы «пренебрежительное отношение» Вашингтона к их земле прекратилось. Гренландия, вместе с тем, готова продолжать сотрудничать с Соединенными Штатами и с другими западными странами.

Президент США Дональд Трамп начал заявлять о намерении присоединить остров к США после возвращения к власти в начале 2025 г. 5 января этого года президент США заявил, что страна интересуется Гренландией «с точки зрения национальной безопасности», так как воды вокруг острова «заполнены российскими и китайскими кораблями».

Позже Трамп еще пояснил, почему США должны купить Гренландию: «Тот факт, что датчане высадили там лодку 500 лет назад, не означает, что они владеют этой землей. Когда мы владеем территорией, мы ее защищаем, а аренду не защищают».

9 января Financial Times со ссылкой на опрос, проведенный компанией Verian, писала, что большинство опрошенных жителей Гренландии (85%) не хотят становиться гражданами США, так как считают, что уровень жизни в Дании намного выше. Респондентов беспокоит преступность в США и дорогие медицинские услуги.