В ЕС предложили заменить войска США в Европе собственной армией

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс на конференции по безопасности в Швеции заявил, что Европа должна сама обеспечивать свою безопасность и заменить американский контингент собственной единой армией численностью 100 тыс. человек.

Призыв перестать надеяться на войска НАТО последовал за угрозами Дональда Трампа присоединить Гренландию к США и словами президента США о том, что Европе необходимо самостоятельно заботиться о своей безопасности.

«Если американцы уйдут из Европы… как мы заменим 100-тысячную американскую армию, которая является основой вооруженных сил в Европе? Кто станет основой европейской армии? Немцы? Сборище из 27 "бумажных армий": армий, которые выглядят красиво, но при этом обрезаны, урезаны, уменьшены? Или, как уже предлагали десять лет назад Жан-Клод Юнкер, Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель… мы создадим мощную постоянную "европейскую армию" численностью 100 тыс. военнослужащих?» — приводит слова Кубилюса «Коммерсант»

Для реализации этой идеи он предложил создать Европейский совет безопасности, в который будут входить несколько постоянных членов от стран ЕС, представитель Великобритании и еще несколько представителей европейских стран, которые будут заседать в совете поочередно.
 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 12.01.2026, 21:23
    Гость: Россиянин

    А тут и выдумывать ничего не надо. Выгодно отличаемся от твоих еврейских и пиндосородечей, в одночасье превратившихся из недогеноциденных в обыкновенный убийц. Впрочем, Вам не привыкать, не так ли?

  5. 12.01.2026, 18:00
    Гость: Юри_й

    разного типа, ну да на да, то почти со всей европой, а тут всего одна украина, тогда смогли от москвы дойти до берлина за эти дни, а сейчас от донецка на 30 км отошли. И потом эти же ура патриоты рассказывают, как бы они польшу захватили бы, а киев за три дня что же не захватили? Чудовищные людские потери говоришь, а сейчас они не чудовищные, по разным оценкам до полумиллиона погибших, это по твоему не чудовищные потери?

Все комментарии (25)
Выбор читателей
США потребовали от Венесуэлы разорвать связи с Россией, Китаем и Ираном
fanjianhua / Freepik.com"/>
США начали операцию по захвату танкера с российским флагом
МИД прокомментировал задержание американскими военными танкера «Маринера»
В Иране полностью отключили интернет
Избранное
Пострадал за «Смуглянку»: Украина выбросила юного певца из отборочного тура детского «Евровидения»
Ананасов и Ко «Знак солидарности»
Елена Савицкая: «Отечественная школа прогрессива ориентировалась на русско-советскую музыкальную классику»
Непереносимая вечеринка «DOBROFEST — Красная сцена», 1 июля, BASE
Поматросить и бросить: закон об удаленке упростил увольнение сотрудников
Черный Лукич «Последний день зимы» (2 CD)
Voodoo Circle «Hail to the King»
«США теряют китайских учёных, потому что включили их в стратегию угроз. Россия теряет своих потому, что не включила их ни во что»
«В чём заключается причина охватившего высшие российские эшелоны желания направить страну по исторической спирали вниз?»
«Россия выучила уроки прошлого и в новой военной операции на Украине старается делать всё правильно»
ОтМорозки «Урал» (интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации