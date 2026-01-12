В ЕС предложили заменить войска США в Европе собственной армией
Комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс на конференции по безопасности в Швеции заявил, что Европа должна сама обеспечивать свою безопасность и заменить американский контингент собственной единой армией численностью 100 тыс. человек.
Призыв перестать надеяться на войска НАТО последовал за угрозами Дональда Трампа присоединить Гренландию к США и словами президента США о том, что Европе необходимо самостоятельно заботиться о своей безопасности.
«Если американцы уйдут из Европы… как мы заменим 100-тысячную американскую армию, которая является основой вооруженных сил в Европе? Кто станет основой европейской армии? Немцы? Сборище из 27 "бумажных армий": армий, которые выглядят красиво, но при этом обрезаны, урезаны, уменьшены? Или, как уже предлагали десять лет назад Жан-Клод Юнкер, Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель… мы создадим мощную постоянную "европейскую армию" численностью 100 тыс. военнослужащих?» — приводит слова Кубилюса «Коммерсант».
Для реализации этой идеи он предложил создать Европейский совет безопасности, в который будут входить несколько постоянных членов от стран ЕС, представитель Великобритании и еще несколько представителей европейских стран, которые будут заседать в совете поочередно.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В Москве
А тут и выдумывать ничего не надо. Выгодно отличаемся от твоих еврейских и пиндосородечей, в одночасье превратившихся из недогеноциденных в обыкновенный убийц. Впрочем, Вам не привыкать, не так ли?
Пиндосы геть!
Там и столетняя была, м что с того??
разного типа, ну да на да, то почти со всей европой, а тут всего одна украина, тогда смогли от москвы дойти до берлина за эти дни, а сейчас от донецка на 30 км отошли. И потом эти же ура патриоты рассказывают, как бы они польшу захватили бы, а киев за три дня что же не захватили? Чудовищные людские потери говоришь, а сейчас они не чудовищные, по разным оценкам до полумиллиона погибших, это по твоему не чудовищные потери?