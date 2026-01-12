В конгресс США внесли проект об аннексии Гренландии

Республиканец Рэнди Файн внес в конгресс законопроект о присоединении Гренландии к США.

"Сегодня конгрессмен Файн (от 6-го округа Флориды) представил законопроект об аннексии и предоставлении статуса штата Гренландии", — цитирует его заявление РИА Новости.

Необходимость в этой территории оправдывается обеспечением интересов Вашингтона в Арктике в условиях внешней угрозы: свое присутствие там якобы "агрессивно расширяют" Россия и Китай.

"Тот, кто контролирует Гренландию, контролирует арктические морские пути и архитектуру безопасности, защищающую США. Америка не может оставить это будущее в руках режимов, которые презирают наши ценности и хотят поставить под сомнение нашу безопасность", — говорится в заявлении Файна.

В случае принятия соответствующий закон позволит Дональду Трампу предпринимать любые шаги, которые он сочтет нужными для аннексии или приобретения острова. Согласно указанному в нем требованию, Трамп должен будет представить в конгресс отчет об необходимых для этого поправках.

Гренландия входит в состав Датского королевства. До 1953 года она была колонией Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.

