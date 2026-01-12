В конгресс США внесли проект об аннексии Гренландии
Республиканец Рэнди Файн внес в конгресс законопроект о присоединении Гренландии к США.
"Сегодня конгрессмен Файн (от 6-го округа Флориды) представил законопроект об аннексии и предоставлении статуса штата Гренландии", — цитирует его заявление РИА Новости.
Необходимость в этой территории оправдывается обеспечением интересов Вашингтона в Арктике в условиях внешней угрозы: свое присутствие там якобы "агрессивно расширяют" Россия и Китай.
"Тот, кто контролирует Гренландию, контролирует арктические морские пути и архитектуру безопасности, защищающую США. Америка не может оставить это будущее в руках режимов, которые презирают наши ценности и хотят поставить под сомнение нашу безопасность", — говорится в заявлении Файна.
В случае принятия соответствующий закон позволит Дональду Трампу предпринимать любые шаги, которые он сочтет нужными для аннексии или приобретения острова. Согласно указанному в нем требованию, Трамп должен будет представить в конгресс отчет об необходимых для этого поправках.
Гренландия входит в состав Датского королевства. До 1953 года она была колонией Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Как же здорово западные глобалисты возвеличили США и унизили Россию в этом их проекте с Патрицием и СВО! Первый их глобальный проект - развал СССР, второй - переигрывание ВОВ, третий - окончательный развал и уничтожение России, четвертый - переигрывание ВМВ в плане противостояния экономик (США vs Китай теперь). В первом раунде выиграл СССР со сталинской экономикой, которую, начиная с правления Хрущëва, всю опозорили глобалисты, сразу всю переделали, а настоящую предали забвению - ведь они ей проиграли, всë здесь логично. Сейчас готовится второй раунд, и поэтому Китаю разрешили оставить коммунистическую идеологию и рыночный социализм, а США сейчас будет строить империализм корпораций по типу Третьего Рейха с захватом государств. И выиграет по замыслу уже США в этой бойне, так как Китай давно под глобалистами живëт, раньше даже, чем СССР. Интересно только, китайские спецслужбы и генералитет также пр*срут свою Родину, как и наши в своë время? Россию уже вряд ли что-то спасëт от агонии и возродит, все попытки, я боюсь, уже бесплодны. Хочется, конечно, новых свежих идей и какой-то надежды на возрождение. Но уже так убили все идеи в обществе, весь энтузиазм и волю, образование, переформатировали сознание, так убили промышленность, экономику и демографию, что ничего не поможет уже, или же будет очень трудно начать заново. И поверьте, никто от ответственности не уйдëт, кто сие натворил и был к этому хоть как-то причастен.Кто-то сделали убийство целой великой Эпохи,такое не прощается
Дания неспособна никого защитить.
А Россия вместе с Гренландией буде иметь самый высокий уровень жизни.
Да и без Гренландии тоже, но потенциально.