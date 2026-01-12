Лондон планирует создать дальнобойные ракеты для поддержки Украины
Власти Великобритании объявили о планах разработки новых тактических баллистических ракет с дальностью поражения свыше 500 километров. Как следует из сообщения британского оборонного ведомства, проект предусматривает создание вооружений с боевой частью массой около 200 килограммов.
Работы будут вестись в рамках программы Nightfall. Она предполагает конкурсный отбор решений для ускоренной разработки наземных баллистических ракет, способных эффективно действовать в условиях повышенных рисков и интенсивных электромагнитных помех. Проект ориентирован на системы, пригодные для эксплуатации в сложной боевой среде.
Ожидается, что новые ракеты смогут запускаться с различных платформ. В Лондоне рассчитывают выйти на темпы производства до десяти комплексов в месяц, при этом предельная стоимость одной ракеты не должна превышать 800 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно одному миллиону долларов.
В Министерстве обороны подчеркнули, что инициатива нацелена на расширение поддержки Украины в 2026 году и на стимулирование развития британского оборонного сектора, а также на внедрение инноваций и рост промышленного потенциала страны.
Подписание контрактов с компаниями-разработчиками, согласно планам ведомства, намечено на март.
