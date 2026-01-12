Лондон планирует создать дальнобойные ракеты для поддержки Украины

Власти Великобритании объявили о планах разработки новых тактических баллистических ракет с дальностью поражения свыше 500 километров. Как следует из сообщения британского оборонного ведомства, проект предусматривает создание вооружений с боевой частью массой около 200 килограммов.

Работы будут вестись в рамках программы Nightfall. Она предполагает конкурсный отбор решений для ускоренной разработки наземных баллистических ракет, способных эффективно действовать в условиях повышенных рисков и интенсивных электромагнитных помех. Проект ориентирован на системы, пригодные для эксплуатации в сложной боевой среде.

Ожидается, что новые ракеты смогут запускаться с различных платформ. В Лондоне рассчитывают выйти на темпы производства до десяти комплексов в месяц, при этом предельная стоимость одной ракеты не должна превышать 800 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно одному миллиону долларов.

В Министерстве обороны подчеркнули, что инициатива нацелена на расширение поддержки Украины в 2026 году и на стимулирование развития британского оборонного сектора, а также на внедрение инноваций и рост промышленного потенциала страны.

Подписание контрактов с компаниями-разработчиками, согласно планам ведомства, намечено на март.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.01.2026, 17:34
    Гость: Европеец

    Сталкер !
    Мы с тобой очень похожи !
    У меня каждый пост начинается «а вот когда я был директором закупок» а у тебя «а не пора бы нам…». Разница только в том, что я пишу о своём реальном прошлом а ты о своём нереалистическом будущем. :-))

  2. 12.01.2026, 17:17
    Гость: ABCD

    Это англичашки будут ещё лет пять такие ракеты делать. Амеры вообще, уже 18 лет пытаются доделать свою "новейшую" баллистическую ракету LGM-35A Sentinel, но конца и края до сих пор нет. Байден вроде даже закрыл проект, потом писали что его вроде опять открыли. Больше у них нечего нет...

  4. 12.01.2026, 14:40
    Гость: Старый

    Вы имеете сказать, что эти шлемазелы, видя, что в ответ на "укросамолетик" прилетает тысячу "гераней" и прочей баллистики, желают дать им ракету? Ви таки понимаете, что прилетит в ответ? Какой из этого следует вывод: бритые на великах - экзистенциальный враг хихлов и желает их полной гибели. Подумайте над моим выводом - он точный.

Все комментарии (17)
