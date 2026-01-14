В Армении исключили участие России в проекте «Маршрут Трампа»

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян допустил сотрудничество России с проектом «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (Trump Route for International Peace and Prosperity) в республике. Однако он уточнил, что непосредственное участие РФ в нем не предполагается, пишет «Коммерсант».

«Участие России в проекте не обсуждалось. Рамки деятельности TRIPP уже ясны»,— сказал министр на пресс-конференции в Вашингтоне.

Министр подчеркнул, что у Еревана «нет цели исключать» Москву и что «всем близким и не очень близким соседям выгодно разблокирование» транспортных коммуникаций. Мирзоян напомнил, что Россия в Армении «имеет присутствие в разных инфраструктурах, к примеру, в железных дорогах». Последние могут «создать возможности для связи, сотрудничества с TRIPP», добавил он.

Сегодня глава МИД Армении и госсекретарь США Марко Рубио утвердили совместное заявление о реализации проекта «Маршрут Трампа». Страны договорились создать совместную компанию TRIPP Development Company, которая будет управлять проектом и владеть правами на развитие маршрута еще 49 лет. 74% ее акций достанется США, 26% — Армении. В перспективе доля Еревана может вырасти до 49%.

«Маршрут Трампа» - это 42-километровый участок железной дороги на юге Армении. Восстановление дороги поможет Армении преодолеть транспортную блокаду и принять участие в региональных инфраструктурных проектах, пишет «Вестник Кавказа». Маршрут соединит Азербайджан с Нахчыванской автономией, а также с Турцией и Центральной Азией. Транзит позволит обеспечить самую дешевую доставку грузов и строительных материалов.

