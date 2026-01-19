Опубликовано письмо президента США Дональда Трампа премьеру Норвегии

14:06 19.01.2026

Президент США Дональд Трамп считает, что больше не обязан думать о мире и может думать об интересах Соединенных Штатов. Об этом он написал в письме премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре, которое опубликовал в соцсети X журналист PBS NewsHour Ник Шифрин.

В письме в частности говорится: "Дорогой Йонас: Учитывая, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за то, что я остановил 8 войн И БОЛЬШЕ, я больше не чувствую себя обязанным думать исключительно о мире — хотя он всегда будет для меня приоритетом, — и теперь могу думать о том, что хорошо и правильно для Соединённых Штатов Америки. Дания не может защитить эту землю (Гренландию - ред.) от России или Китая, и с какой вообще стати у неё есть “право собственности”? Нет никаких письменных документов — лишь то, что туда сотни лет назад приплыла лодка, но и у нас туда приплывали лодки. Я сделал для НАТО больше, чем любой другой человек с момента его основания, и теперь НАТО должно сделать что-то для Соединённых Штатов. Мир не будет в безопасности, пока у нас не будет полного и абсолютного контроля над Гренландией. Спасибо! Президент DJT".