Опубликовано письмо президента США Дональда Трампа премьеру Норвегии

Президент США Дональд Трамп считает, что больше не обязан думать о мире и может думать об интересах Соединенных Штатов. Об этом он написал в письме премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре, которое опубликовал в соцсети X журналист PBS NewsHour Ник Шифрин.

В письме в частности говорится: "Дорогой Йонас: Учитывая, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за то, что я остановил 8 войн И БОЛЬШЕ, я больше не чувствую себя обязанным думать исключительно о мире — хотя он всегда будет для меня приоритетом, — и теперь могу думать о том, что хорошо и правильно для Соединённых Штатов Америки. Дания не может защитить эту землю (Гренландию - ред.) от России или Китая, и с какой вообще стати у неё есть “право собственности”? Нет никаких письменных документов — лишь то, что туда сотни лет назад приплыла лодка, но и у нас туда приплывали лодки. Я сделал для НАТО больше, чем любой другой человек с момента его основания, и теперь НАТО должно сделать что-то для Соединённых Штатов. Мир не будет в безопасности, пока у нас не будет полного и абсолютного контроля над Гренландией. Спасибо! Президент DJT".

  1. 19.01.2026, 21:33
    Гость: США «неправильно поняли» отправку военных

    США «неправильно поняли» отправку военных ЕС в Гренландию, они прибыли защищать остров от русских! — заявляют в Европе.

    В Белом доме могли «неправильно истолковать» отправку военных стран ЕС в Гренландию, заявили европейские лидеры.

    Премьер Британии Кир Стармер глупо оправдывается, заявляя, что европейские силы находились на острове для оценки и реагирования на возможные риски со стороны России, а не с целью давления на США.

    Премьер Италии Мелони также пытается оправдаться: эти действия якобы не следует рассматривать как инициативу против США и Вашингтон ошибочно интерпретировал происходящее.

  3. 19.01.2026, 20:34
    Гость: Ля-ля-тополя

    может нажать на кнопку ядерной войны не думая что он сам может превратиться в радиоактивную пыл=

    Он явно нездоров, конечно.
    Но ядерной кнопкой и ядерным пеплом не угрожал.Его подельники тоже.
    Они говорят, что захватывают всё для охраны, от России.
    Они боятся нападения России и Китая, поэтому захватывают ПЕРВЫМИ как...сами догадайтесь где так делают.
    Заметьте,американцы не против присоединения Гренландии, они только против присоединения военным способом.Наверняка они против присоединения Канады и Кубы тоже возражать не будут.

  4. 19.01.2026, 20:34
    Гость: Громко зевая

    Европейские "лидеры" задумались об ответных мерах. Обещали подумать о введении ответных тарифов. Интересно, от нефти и газа американских тоже откажутся?

  5. 19.01.2026, 20:26
    Гость: Умеет, кто спорит

    Был чел, здоровался с привидениями, падал на трапе самолёта. Теперь вот другой. 8 премий мира заработал.

Все комментарии (31)
