Белоруссия присоединилась к Совету мира

21:28 20.01.2026

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал документ о присоединении республики к Совету мира. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Президент от имени Республики Беларусь подписал документ о присоединении Беларуси к Совету Мира и выполнении положений Устава Совета Мира», — сказано в посте.



Подчеркивается, что все прошло в полном соответствии с предусмотренной процедурой, обозначенной в письме президента США Дональда Трампа, пишет Газета.RU.

16 января американский лидер объявил о формировании «Совета мира» по сектору Газа. Принять участие в работе органа пригласили более 60 мировых лидеров, включая Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Одним из первых приглашение войти в состав Совета мира получил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Республике предложили войти в круг государств — учредителей совета. Токаев направил Трампу письмо с благодарностью и подтверждением согласия войти в состав объединения.