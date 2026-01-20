Белоруссия присоединилась к Совету мира

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал документ о присоединении республики к Совету мира. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Президент от имени Республики Беларусь подписал документ о присоединении Беларуси к Совету Мира и выполнении положений Устава Совета Мира», — сказано в посте.


Подчеркивается, что все прошло в полном соответствии с предусмотренной процедурой, обозначенной в письме президента США Дональда Трампа, пишет Газета.RU.

16 января американский лидер объявил о формировании «Совета мира» по сектору Газа. Принять участие в работе органа пригласили более 60 мировых лидеров, включая Владимира Путина и Александра Лукашенко. 

Одним из первых приглашение войти в состав Совета мира получил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Республике предложили войти в круг государств — учредителей совета. Токаев направил Трампу письмо с благодарностью и подтверждением согласия войти в состав объединения.

  1. 20.01.2026, 22:51
    Гость: А Лука с Токаевым богатенькие буратины!

    Туда же официальный взнос 1 млрд $. С России Лука бабки только сдирает. А Дональд Фредович только рукой махнул -- и на тебе, батька на всех четырех бежит с деньгами в зубах.

  4. 20.01.2026, 22:20
    Гость: Н-да

    В России в своё время решили, что все сторонники авторитарного правления в мире, те, кому не по душе либерализм, будут ориентироваться на неё. Ну может, ещё на Китай.

    А оно вон чё, Михалыч. Нашелся для них магнит попритягательней. Кто мог подумать, что главным автократом на планете станет американский автократ? Что на фоне американского Троекурова все остальные, пнушиеся на эту роль, будут выглядеть на уровне троекуровских соседей-приживал, которых он может под настроение и в одну комнату с медведем кинуть?

    Вот это облом получился.

