Молдавия запустила процедуру выхода из СНГ

Молдавия запустила процедуру выхода из состава Содружества Независимых Государств (СНГ), заявил министр иностранных дел республики Михай Попшой.

В интервью Национальному радио он сказал, что Кишинев начал процесс денонсации основных соглашений, которые обеспечивали ее членство в СНГ.

"Денонсация соглашений, лежащих в основе членства Молдавии в СНГ, находится на стадии обсуждения, и вскоре (документы) поступят на утверждение в парламент. Речь идет об Уставе СНГ, подписанном в Минске 22 января 1993 г., Соглашении о создании СНГ от 8 декабря 1991 г. и Приложении к нему от 22 декабря 1991 г. Денонсация этих соглашений, которые являются основой нашего присутствия в СНГ, даст нам право заявить, что с юридической точки зрения Республика Молдова официально больше не будет частью СНГ. Этот процесс уже начался, мы приняли это решение недавно, процесс утверждения начался", - цитирует Попшоя "Интерфакс".

По его словам, другие соглашения с СНГ, приносящие пользу гражданам Молдавии, продолжат действовать.

"К середине февраля мы, вероятно, завершим процессы в правительстве, после чего это решение будет принято депутатами парламента. (...) Некоторые из соглашений, пока они не противоречат нашей позиции в европейских странах и приносят определенные выгоды, не имеют оснований для денонсации. Но юридически, в кратчайшие сроки, официально Республика Молдова больше не будет состоять в СНГ", - подчеркнул вице-премьер.

Он напомнил, что Молдавия подписала в общей сложности 283 соглашения с СНГ, из которых 71 уже денонсировано, а около 60 находятся в процессе денонсации.

Как сообщалось, в феврале 2023 г. министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску заявил, что Молдавия начинает процесс выхода из нескольких десятков соглашений в рамках СНГ. В мае 2023 г. парламент принял окончательное решение о выходе из соглашения о создании Межгосударственной телерадиокомпании "Мир", а в июле была денонсирована Конвенция о Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ. В январе 2024 года правительство Молдавии сообщило, что власти определили 119 договоренностей в рамках СНГ, которые не представляют никакой ценности для Молдавии. Также с 2024 года Кишинев перестал платить взносы в СНГ и другие организации на платформе Содружества.

По данным министерства финансов, в 2020-2023 гг. из бюджета Молдавии было перечислено почти 35 миллионов леев (около 1,8 млн долларов) в рамках членских взносов в СНГ и общественных организаций на его платформе.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 20.01.2026, 22:06
    Гость: Такое предупреждение

    можно делать из завоеванного Киева. Или из Одессы. Ну хотя бы из Херсона! Из Дебальцева оно звучит не очень страшно.

  3. 20.01.2026, 21:45
    Гость: Господи, ну какой сейчас СНГ!

    Он на начальных порах, после СССР имел смысл -- как средство цивилизованного развода, и эту роль он в общем-то выполнил неплохо.

    А сейчас все бывшие республики, ну кроме Беларуси возможно, давно уже сами по себе. Ясно, что путь Молдовы -- домой, в родную румынскую гавань.

  4. 20.01.2026, 21:26
    Гость: Мулдаван

    надо предупредить: любая атака на приднестровье приведет к уничтожению кишинева, и пусть идут...

Все комментарии (5)
Выбор читателей
Путин поручил подготовить предложения по снятию «водной блокады» Донбасса
© KM.RU, Алексей Белкин
СК РФ заочно обвинил Каю Каллас в уничтожении советских памятников
Впереди планеты всей: Россия стала мировым лидером по отключению интернета в 2025 году
Китай с 1 января полностью остановил закупку электроэнергии из России
Избранное
«Гиена Европы» идет на войну с Россией?
30 лет назад Ельцин запретил КПСС
Январята-февралята: особенности зимней беременности
Morgue`s Child «Dregs»
Романтика провинциальных городов «Старый мальчишка» (интернет-сингл)
«40 лет назад мы, СССР и Китай, были социалистическими странами. Китай использовал наследство социализма правильно, а мы неправильно»
ЙОРШ «Счастье. Часть 1»
Владимир Кузьмин «Десять новых песен о любви»
«Легион», 23 августа, «16 Тонн»
Свой в доску парень Владислав Галкин
Адольф Гитлер «Лечебница (Live In Omsk, 1987)»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации