Трамп назвал условие полного уничтожения Ирана

Глава Белого дома Дональд Трамп в интервью News Nation заявил, что Иран будет стерт с лица земли, если руководство страны попытается осуществить угрозы в его адрес.

«Им не следует этого делать, однако я направил уведомление, что если что-нибудь когда-нибудь случится, мы разнесем все к черту. Вся страна будет разнесена. Если что-то случится, их сотрут с лица земли», — приводит слова американского лидера Газета.RU.

Кроме того, Трамп раскритиковал бывшего президента США Джо Байдена за то, что во время его президентства Соединенные Штаты «не давали более жесткого отпора угрозам исходящим из Ирана».

До этого издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило, что Дональд Трамп по-прежнему настаивает на «решительных» вариантах силового воздействия на Иран.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 21.01.2026, 17:49
    Гость: Таки и я оворю

    Что у каждого свои стандарты в меру нахальства и, главное, сил. А некие единые стандарты - это для лохов. Во всяком случае с тех пор, когда мы развалили собственную страну своими ручками шаловливыми и тем самым предоставили "пахану" полную свободу рук.

  5. 21.01.2026, 17:01
    Гость: ..

    ЛИЦЕМЕРИЕ И ПОДЛОСТЬ! КАК МОЖНО УБИТЬ МИЛЛИОНЫ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ ИЗ-ЗА ОДНОГО ТРАМПА? В ЧЕМ ИХ ВИНА ПЕРЕД НИМ? В ЧЕМ ВИНА МИЛЛИОНОВ ДЕТЕЙ ИРАНА? САМ ПОСТОЯННО ГОВОРИТ ЧТО В ВОЙНЕ С УКРАИНОЙ ГИБНУТ МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ С ОБЕИХ СТОРОН, МОЛ НУЖНО СПАСАТЬ ИХ, А САМ ЛИЦЕМЕРИТ! УЖАС!

Все комментарии (26)
