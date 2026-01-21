Трамп назвал условие полного уничтожения Ирана

11:34 21.01.2026

Глава Белого дома Дональд Трамп в интервью News Nation заявил, что Иран будет стерт с лица земли, если руководство страны попытается осуществить угрозы в его адрес.

«Им не следует этого делать, однако я направил уведомление, что если что-нибудь когда-нибудь случится, мы разнесем все к черту. Вся страна будет разнесена. Если что-то случится, их сотрут с лица земли», — приводит слова американского лидера Газета.RU.

Кроме того, Трамп раскритиковал бывшего президента США Джо Байдена за то, что во время его президентства Соединенные Штаты «не давали более жесткого отпора угрозам исходящим из Ирана».

До этого издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило, что Дональд Трамп по-прежнему настаивает на «решительных» вариантах силового воздействия на Иран.