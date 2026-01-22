Трамп после встречи с Зеленским призвал Путина к миру на Украине

17:47 22.01.2026

Президент США Дональд Трамп, обращаясь к российскому коллеге Владимиру Путину, призвал завершить боевые действия на Украине. Заявление было сделано вскоре после переговоров американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе, пишет «Коммерсант».

«Эта война должна закончиться»,— ответил Дональд Трамп на вопрос журналистов, что бы он хотел передать Владимиру Путину. «Встреча с президентом Зеленским прошла хорошо. Посмотрим, чем все закончится»,— добавил американский президент.

Переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского продлились около часа. В офисе украинского президента назвали беседу «очень хорошей».

22 января в Москву с визитом прибудут спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Они проведут переговоры с Владимиром Путиным о мирном плане по Украине.