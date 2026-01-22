Трамп после встречи с Зеленским призвал Путина к миру на Украине
Президент США Дональд Трамп, обращаясь к российскому коллеге Владимиру Путину, призвал завершить боевые действия на Украине. Заявление было сделано вскоре после переговоров американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе, пишет «Коммерсант».
«Эта война должна закончиться»,— ответил Дональд Трамп на вопрос журналистов, что бы он хотел передать Владимиру Путину. «Встреча с президентом Зеленским прошла хорошо. Посмотрим, чем все закончится»,— добавил американский президент.
Переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского продлились около часа. В офисе украинского президента назвали беседу «очень хорошей».
22 января в Москву с визитом прибудут спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Они проведут переговоры с Владимиром Путиным о мирном плане по Украине.
если вам угодно так трактовать... Но я капитуляции не вижу: значительная часть Украины остается де-факто под контролем Москвы, своей территории Россия не потеряла, санкции по-видимому с неё снимут, хотя бы частично. Снова можно будет нефть возить без проблем, а то сейчас как-то все взялись российские танкеры кошмарить -- вот уже и Франция подтянулась (см. соседнюю тему). Так можно и до полного нефтяного эмбарго дотанцеваться.
Это конечно не то, на что в 2022 замах делался -- но извините, то, что тот замах не получится, стало ясно уже тогда. Задолго до всякого Трампа. Трамп даёт России возможность сохранить лицо -- надо этой возможностью пользоваться.
Потому что "призывалки" достаточной длины и толщины у нас нет. У Союза таких "призывалок" было много - хороших и разных. Но их 30 с лишним лет назад сами, своими ручонками шаловливыми отнесли в утиль. Ну а теперь вот так ...
Нет, эти деньги точно не на подконтрольные РФ территории пойдут -- Мариуполь, Бахмут и т.д. будут из рос. бюджета восстанавливаться. Замороженные деньги -- на Харьков, Киев, Запорожье и прочее, что остается за Украиной. В этом-то весь фокус: Путин раньше не соглашался тратить свои деньги (хоть и замороженные) на то, что ему неподконтрольно. А теперь, как видим, пришлось согласиться.
Повторяется история с Рейганом в середине 1980-х. С Америкой можно понтоваться, пока в ней президентами Байдены да Обамы. Или Трамп образца 2016-20, обложенный со всех сторон Конгрессом, судьями и т.д. Но когда в Белый Дом приходит Хозяин, то уже особенно не поспоришь. Сила солому ломит.
ВЫ УЧАСТНИК переговоров?
Текст басни «Муха» Дмитриева:
Бык с плугом на покой тащился по трудах;
А Муха у него сидела на рогах,
И Муху же они дорогой повстречали.
«Откуда ты, сестра?» — от этой был вопрос.
А та, поднявши нос,
В ответ ей говорит: «Откуда? — мы пахали!»
От басни завсегда
Нечаянно дойдёшь до были.
Случалось ли подчас вам слышать, господа: «Мы сбили! Мы решили!»
Что подразумевает восстановление, скажем, Мариуполя?
А Крыма, где не просто восстановление, а и улучшение?
----
Ничего не значит.. Боевые действия не так останавливаются..
Вот сейчас у нас с американцами переговоры, но это же не прекращает участия чьей то тэрафлопной или более техники для координациии всех действий.