Зеленский: Киев будет бороться за использование замороженных активов РФ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложение Москвы использовать замороженные российские активы для восстановления регионов РФ, в том числе Курской области, является «абсурдом» пишет Газета.RU со ссылкой на Reuters.
По словам Зеленского, Киев будет «бороться» за то, чтобы иметь возможность использовать все активы РФ для финансирования восстановления Украины после подписания соглашения.
21 января президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности заявил, что Москва может направить $1 млрд из замороженных российских активов в «Совет мира». Также глава государства не исключил, что часть средств могут использовать для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий на Украине.
Зеленский опять раскатал губу, халява и фантазии за деньги России, с ума сводят!
единственный адекватный комментарий.
так и будет....
посмотрим, что ишаков и димимитриев накуролесят.
вполне бендерам могут отдать....
Кто бы недоумку объяснил, что СВОИ деньги мы можем тратить на СВОИ области как захотим не спрашивая наркоманов.
Если за деньгами придут англосаксы, то даже евреям не получиться прикарманить. В конце концов печки рейха проектировали британцы, и если надо - они их включат снова.