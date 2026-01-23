Зеленский: Киев будет бороться за использование замороженных активов РФ

12:40 23.01.2026

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложение Москвы использовать замороженные российские активы для восстановления регионов РФ, в том числе Курской области, является «абсурдом» пишет Газета.RU со ссылкой на Reuters.

По словам Зеленского, Киев будет «бороться» за то, чтобы иметь возможность использовать все активы РФ для финансирования восстановления Украины после подписания соглашения.

21 января президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности заявил, что Москва может направить $1 млрд из замороженных российских активов в «Совет мира». Также глава государства не исключил, что часть средств могут использовать для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий на Украине.