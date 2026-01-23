Зеленский: Киев будет бороться за использование замороженных активов РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложение Москвы использовать замороженные российские активы для восстановления регионов РФ, в том числе Курской области, является «абсурдом» пишет Газета.RU со ссылкой на Reuters.

По словам Зеленского, Киев будет «бороться» за то, чтобы иметь возможность использовать все активы РФ для финансирования восстановления Украины после подписания соглашения.

21 января президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности заявил, что Москва может направить $1 млрд из замороженных российских активов в «Совет мира». Также глава государства не исключил, что часть средств могут использовать для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий на Украине.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 23.01.2026, 15:31
    Гость: слепой сказал-

    посмотрим, что ишаков и димимитриев накуролесят.
    вполне бендерам могут отдать....

  4. 23.01.2026, 15:26
    Гость: Влад

    Кто бы недоумку объяснил, что СВОИ деньги мы можем тратить на СВОИ области как захотим не спрашивая наркоманов.

  5. 23.01.2026, 15:11
    Гость: Бобер

    Если за деньгами придут англосаксы, то даже евреям не получиться прикарманить. В конце концов печки рейха проектировали британцы, и если надо - они их включат снова.

Все комментарии (13)
Выбор читателей
Путин поручил подготовить план внедрения беспилотников в экономику
Школа © KM.RU, Илья Шабардин
С 1 сентября 2026 года в школах введут оценки за поведение
США раскрыли состав Совета мира в секторе Газа
Споттинг в Домодедово © KM.RU, Роман Погодаев
В России расконсервируют старые самолеты для поддержания пассажиропотока
Избранное
Музыкальная сказка «Руслан и Людмила»., 20 марта, Рахманиновский зал МГК
Илья Полежаев («Свободный полет») «30 лет в музыке»
Как ухаживать за кудрями по методу CGM
ЙОРШ, 20 мая, Sherwood Pub (Мытищи)
Хозяин Ключа «...белый голубь влетел в мой дом» (USB flash)
«Громыка», 2 марта, «16 Тонн»
«Нужно убрать коронавирусный психоз»: 1 сентября сулит сплошные проблемы
Эдуард Худайнатов: биографические сведения
Сергей Черняховский. Минск: вспоминая Прагу. Кто спас ЧССР от Гражданской войны
Евро-2020: кто виноват и что делать?
Чиж & Co, 21-22 октября, ГлавКлуб
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации