Дмитриев отправился на переговоры с американской делегацией в Майами
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев после приземления в Майами отправился на переговоры с американской делегацией, пишет «Коммерсант».
Его кортеж из нескольких автомобилей выехал на встречу с парковки отеля.
О поездке в Майами Кирилл Дмитриев сообщил сегодня днем. Его визит в США состоится в преддверии второго раунда переговоров делегаций России и Украины в столице ОАЭ. Предыдущий раунд с участием представителей США прошел 23-24 января. Госсекретарь Марко Рубио сообщал, что США могут принять участие в переговорах, однако на них не будут присутствовать зять американского президента Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф.
Странные вояжи когда плюют в рожу и в ответку лезут лизать сапоги и отдать всё что потребуют.
После снятия рыжего деда с кукана(тобиш публикаций Эпштейна), разговор может быть и другой, ну чтоб за прошлое оправдаться
« на них не будут присутствовать зять американского президента Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф.»
Вот засада, столько было встреч, разговоров, подарков, красной и чёрной икры съедено, времени дорогого потраченно и что, всё напрасно? Ну Марко Рубио, зачем так игру ломать Кириллу Дмитриеву? Нехорошо.
от них от всех тошнит
главное, что бы ни на какой остров не поехал, где трамп завсегдатаем был в гостях у одного своего друга, а если все же поедет, то пусть хлоргексидин прихватит с собой.