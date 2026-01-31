Дмитриев отправился на переговоры с американской делегацией в Майами

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев после приземления в Майами отправился на переговоры с американской делегацией, пишет «Коммерсант».

Его кортеж из нескольких автомобилей выехал на встречу с парковки отеля.


О поездке в Майами Кирилл Дмитриев сообщил сегодня днем. Его визит в США состоится в преддверии второго раунда переговоров делегаций России и Украины в столице ОАЭ. Предыдущий раунд с участием представителей США прошел 23-24 января. Госсекретарь Марко Рубио сообщал, что США могут принять участие в переговорах, однако на них не будут присутствовать зять американского президента Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.01.2026, 21:43
    Гость: Ник

    Странные вояжи когда плюют в рожу и в ответку лезут лизать сапоги и отдать всё что потребуют.

  2. 31.01.2026, 21:41
    Гость: Теперь

    После снятия рыжего деда с кукана(тобиш публикаций Эпштейна), разговор может быть и другой, ну чтоб за прошлое оправдаться

  3. 31.01.2026, 21:03
    Гость: Васечкин

    « на них не будут присутствовать зять американского президента Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф.»
    Вот засада, столько было встреч, разговоров, подарков, красной и чёрной икры съедено, времени дорогого потраченно и что, всё напрасно? Ну Марко Рубио, зачем так игру ломать Кириллу Дмитриеву? Нехорошо.

  5. 31.01.2026, 19:58
    Гость: личный опыт

    главное, что бы ни на какой остров не поехал, где трамп завсегдатаем был в гостях у одного своего друга, а если все же поедет, то пусть хлоргексидин прихватит с собой.

