Дмитриев отправился на переговоры с американской делегацией в Майами

19:02 31.01.2026

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев после приземления в Майами отправился на переговоры с американской делегацией, пишет «Коммерсант».

Его кортеж из нескольких автомобилей выехал на встречу с парковки отеля.



О поездке в Майами Кирилл Дмитриев сообщил сегодня днем. Его визит в США состоится в преддверии второго раунда переговоров делегаций России и Украины в столице ОАЭ. Предыдущий раунд с участием представителей США прошел 23-24 января. Госсекретарь Марко Рубио сообщал, что США могут принять участие в переговорах, однако на них не будут присутствовать зять американского президента Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф.