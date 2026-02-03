США сформируют резерв редкоземельных металлов стоимостью $12 млрд

08:05 3.02.2026

Президент США Дональд Трамп объявил о запуске проекта по формированию стратегического запаса критически важных полезных ископаемых. Как пишет издание The New York Times, их общая стоимость должна составить порядка 12 млрд долларов.

Трамп отметил, что за последний год его администрация предприняла «беспрецедентные меры», для обеспечения Соединённых Штатов необходимыми объёмами критических минералов и редкоземельных металлов. Данное направление стало одним из приоритетов его экономической политики.

Проект под названием «Хранилище» предполагает централизованную закупку и хранение редкоземельных металлов для нужд американских производителей. Предполагается, что это должно снизить зависимость бизнеса от внешних поставщиков.

Финансовая модель инициативы предусматривает 1,67 млрд долларов частных инвестиций, а также кредит на 10 млрд, предоставляемый Экспортно-импортным банком США. Совет директоров банка утвердил выдачу займа в понедельник.

Параметры обеспечения кредита пока не раскрываются, однако Трамп заявил, что рассчитывает на доход для бюджета, подчеркнув, что «американские налогоплательщики получат прибыль за счёт процентных платежей».

Белый дом рассматривает инициативу как очередной шаг по укреплению национальной цепочки поставок на фоне ограничений Китая на экспорт магнитов, что уже привело к дефициту компонентов для автопрома, робототехники, производства полупроводников, дронов и другой высокотехнологичной продукции.

По данным The New York Times, в проекте участвуют такие компании, как General Motors, Stellantis, Boeing и Google.

Ожидается, что новая система позволит защитить корпорации от резких колебаний цен на редкоземельные металлы и обеспечит им доступ к запасам без необходимости создавать собственные складские резервы.