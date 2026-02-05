Молдавия получит от США $36,5 млн на укрепление национальной безопасности

13:24 5.02.2026

Молдавия получит 36,5 миллиона долларов на укрепление национальной безопасности после того, как Конгресс США принял закон National Security and Department of State Appropriations Act, подписанный американским президентом Дональдом Трампом, сообщает "Sputnik Молдова".

Республика Молдова — единственная страна в Восточной Европе и Евразии, прямо упомянутая в этом законе, что "отражает уровень доверия и зрелость сотрудничества в сфере безопасности между Республикой Молдова и Соединенными Штатами", отметил посол республики в Вашингтоне Владислав Кульминский.

Выделенные средства будут использованы по нескольким направлениям, которые считаются приоритетными для национальной безопасности Молдавии, включая энергетическую безопасность, кибербезопасность и повышение институциональной устойчивости, а также для других смежных сфер.