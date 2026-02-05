Молдавия получит от США $36,5 млн на укрепление национальной безопасности

Молдавия получит 36,5 миллиона долларов на укрепление национальной безопасности после того, как Конгресс США принял закон National Security and Department of State Appropriations Act, подписанный американским президентом Дональдом Трампом, сообщает "Sputnik Молдова".

Республика Молдова — единственная страна в Восточной Европе и Евразии, прямо упомянутая в этом законе, что "отражает уровень доверия и зрелость сотрудничества в сфере безопасности между Республикой Молдова и Соединенными Штатами", отметил посол республики в Вашингтоне Владислав Кульминский. 

Выделенные средства будут использованы по нескольким направлениям, которые считаются приоритетными для национальной безопасности Молдавии, включая энергетическую безопасность, кибербезопасность и повышение институциональной устойчивости, а также для других смежных сфер.

  1. 05.02.2026, 18:13
    Гость: Alex203

    Молдаван не существует, равно как молдавского языка. Они отказались от своей истории. Остались только румыны.

  2. 05.02.2026, 16:13
    Гость: Фома

    Приходилось работать с молдованами и русскими из Молдовы. Нет желания встречаться ни с теми, ни с другими.

  4. 05.02.2026, 14:58
    Гость: Реалло

    Бравый мамалыжник:так и ничОго,була б мамалыга,да бимберу глоток-другой,и проживем !

