В новой конституции Казахстана изменится формулировка о русском языке

Власти Казахстана скорректировали формулировку статьи проекта новой конституции, касающейся использования русского языка. Об этом сообщил заместитель председателя конституционного суда Казахстана Бакыт Нурмуханов. По его словам, «в статье 9 новой конституции слово «тен» («равный») заменено на «катар» («наряду»)», пишет Газета.RU.

Нурмуханов пояснил, что правка носит редакционный и стилистический характер и направлена на обеспечение терминологического и смыслового единства текста проекта конституции на казахском и русском языках. В работе над изменениями участвовали представители правительства, парламента, администрации президента, а также лингвисты и профильные эксперты.

Власти подчеркивают, что корректировка не означает пересмотра статуса русского языка.

По их утверждению, русский язык, как и прежде, остается официальным языком, используемым в государственных органах и органах местного самоуправления наряду с казахским.

Согласно пункту 2 статьи 7 действующей конституции Республики Казахстан, русский язык официально употребляется наравне с казахским в государственных организациях и органах местного самоуправления. При этом единственным государственным языком в стране является казахский язык.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.02.2026, 15:59
    Гость: Любая

    инструкция на русском языке. Например, инструкция пользования штангенциркулем на русском языке. Специально на английский ее переводить не будут. Или, например, Россия собирается строить АЭС в Казахстане. На каком языке будет документация? Разумеется на русском.

  2. 10.02.2026, 14:55
    Гость: да ладно

    Вся научная и техническая литература на английском.И если хочешь чтобы твою статью прочитали за рубежом,изволь переводить.Это даже китайцы понимают и потому учат английский.

  3. 10.02.2026, 14:51
    Гость: уже сейчас

    В балтийских странах на английском можно общаться,молодежь хорошо его понимает.

  4. 10.02.2026, 13:56
    Гость: Вопрос в другом

    Для чего был нужен русский язык как язык межнационального общения? И почему такой необходимости сейчас нет?
    Да потому что цели разные. Процесс построения коммунизма предполагал общность интересов в борьбе за единство общественных интересов. А идеи развития коммунизма такие интересы не ограничивают.

Все комментарии (10)
