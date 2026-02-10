В новой конституции Казахстана изменится формулировка о русском языке
Власти Казахстана скорректировали формулировку статьи проекта новой конституции, касающейся использования русского языка. Об этом сообщил заместитель председателя конституционного суда Казахстана Бакыт Нурмуханов. По его словам, «в статье 9 новой конституции слово «тен» («равный») заменено на «катар» («наряду»)», пишет Газета.RU.
Нурмуханов пояснил, что правка носит редакционный и стилистический характер и направлена на обеспечение терминологического и смыслового единства текста проекта конституции на казахском и русском языках. В работе над изменениями участвовали представители правительства, парламента, администрации президента, а также лингвисты и профильные эксперты.
Власти подчеркивают, что корректировка не означает пересмотра статуса русского языка.
По их утверждению, русский язык, как и прежде, остается официальным языком, используемым в государственных органах и органах местного самоуправления наряду с казахским.
Согласно пункту 2 статьи 7 действующей конституции Республики Казахстан, русский язык официально употребляется наравне с казахским в государственных организациях и органах местного самоуправления. При этом единственным государственным языком в стране является казахский язык.
инструкция на русском языке. Например, инструкция пользования штангенциркулем на русском языке. Специально на английский ее переводить не будут. Или, например, Россия собирается строить АЭС в Казахстане. На каком языке будет документация? Разумеется на русском.
Вся научная и техническая литература на английском.И если хочешь чтобы твою статью прочитали за рубежом,изволь переводить.Это даже китайцы понимают и потому учат английский.
В балтийских странах на английском можно общаться,молодежь хорошо его понимает.
Для чего был нужен русский язык как язык межнационального общения? И почему такой необходимости сейчас нет?
Да потому что цели разные. Процесс построения коммунизма предполагал общность интересов в борьбе за единство общественных интересов. А идеи развития коммунизма такие интересы не ограничивают.
Ещё на турктском языке , в средней Азии все понимают туретский язык .