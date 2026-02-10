В новой конституции Казахстана изменится формулировка о русском языке

10:12 10.02.2026

Власти Казахстана скорректировали формулировку статьи проекта новой конституции, касающейся использования русского языка. Об этом сообщил заместитель председателя конституционного суда Казахстана Бакыт Нурмуханов. По его словам, «в статье 9 новой конституции слово «тен» («равный») заменено на «катар» («наряду»)», пишет Газета.RU.

Нурмуханов пояснил, что правка носит редакционный и стилистический характер и направлена на обеспечение терминологического и смыслового единства текста проекта конституции на казахском и русском языках. В работе над изменениями участвовали представители правительства, парламента, администрации президента, а также лингвисты и профильные эксперты.

Власти подчеркивают, что корректировка не означает пересмотра статуса русского языка.

По их утверждению, русский язык, как и прежде, остается официальным языком, используемым в государственных органах и органах местного самоуправления наряду с казахским.

Согласно пункту 2 статьи 7 действующей конституции Республики Казахстан, русский язык официально употребляется наравне с казахским в государственных организациях и органах местного самоуправления. При этом единственным государственным языком в стране является казахский язык.