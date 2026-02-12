Генсек НАТО назвал условие возобновления диалога с Россией

19:51 12.02.2026

Диалог с Россией можно продолжить при условии, что в нем будут участвовать европейские страны, поскольку их связывает одна цель — прекращение конфликта на Украине, заявил генсек НАТО Марк Рютте, выступая на пресс-конференции, пишет РБК.

«Возникает дискуссия о том, что могла бы сделать Европа. И я думаю, что это совершенно нормально — вести такую дискуссию [с Россией], если в ней примут участие европейцы. И я уверен, что они примут участие», — сказал Рютте, отвечая на вопрос о возобновлении диалога с Россией.

По словам генсека НАТО, президент США Дональд Трамп преодолел тупик в диалоге с Москвой.

О неизбежности переговоров с Россией заявлял еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс. Но для этого Евросоюзу нужно разработать собственную стратегию урегулирования конфликта на Украине, указал он.

Российская сторона заявила, что видит сигналы о необходимости диалога из Европы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа разделена на два лагеря: один выступает за начало переговоров с Москвой, другой — «недальновидный, нерациональный» — придерживается прежнего подхода.