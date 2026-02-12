Генсек НАТО назвал условие возобновления диалога с Россией
Диалог с Россией можно продолжить при условии, что в нем будут участвовать европейские страны, поскольку их связывает одна цель — прекращение конфликта на Украине, заявил генсек НАТО Марк Рютте, выступая на пресс-конференции, пишет РБК.
«Возникает дискуссия о том, что могла бы сделать Европа. И я думаю, что это совершенно нормально — вести такую дискуссию [с Россией], если в ней примут участие европейцы. И я уверен, что они примут участие», — сказал Рютте, отвечая на вопрос о возобновлении диалога с Россией.
По словам генсека НАТО, президент США Дональд Трамп преодолел тупик в диалоге с Москвой.
О неизбежности переговоров с Россией заявлял еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс. Но для этого Евросоюзу нужно разработать собственную стратегию урегулирования конфликта на Украине, указал он.
Российская сторона заявила, что видит сигналы о необходимости диалога из Европы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа разделена на два лагеря: один выступает за начало переговоров с Москвой, другой — «недальновидный, нерациональный» — придерживается прежнего подхода.
Не, лучше пшеков, им не привыкать.
До Вислы — нам, за — вам, с хохлами в довесок, но без Данцигского коридора, разумеется.
И это будет честная сделка, в отличии от шулерских делёжек Трампа.
Так какие же условия? Для гейропы видимо приемлемо одно условие- Чтобы растаяли льды Ледовитого океана и мы все россияне там утонули. Но мы с такими условиями никогда не согласимся.
Генсек НАТО бездетный холостяк и не разу не был женат что говорит о его сексуальной ориентации, то есть о гомосексуализма, отлично вписывающегося в шайку извращенцев захвативших власть в ЕС. Если такой предлагает диалог с Кремлем, то от этого ничего хорошего не выйдет. Все слова любителя странной старушки Макрона и некоторых лидеров стран НАТО о начале переговоров с Россией по заключению мира на Украине это обман. Просто они мечтают получить время для перевооружения ВСУ и повторного удара на нас, но уже с совместно ВСУ и "миротворцев" НАТО или коалиции желающих для нанесения стратегического поражения России, то есть полного уничтожения нас и нашей Родины.
Желание Трампа и других лидеров Запада заключить мир на Украине это попытка спасти нацистский режим в Куеве и оно вызвано очевидным и скорым поражением украинских фашистов в СВО, а не только по хотелке Трампушки получить нобелевку. Впрочем мир по Трампу имеет многочисленных сторонников среди "российского" олигархата, либеральных чиновников в Правительстве и в Кремле. Поэтому ждите очередного удара в спину и воплей "Нас обнанули" так как есть признаки скорого подписания мирного договора между Москвой и Куевом уже весной этого года.
«Очевидно, что НАТО ничего не значит без США".
----------
Флюгер жаждет принять участие в переговорах, не уточнив погодные условия.
Тут недавно выползла из схрона тупая змеюка прибалтийская и начала привычно шипеть: Россию нужно поделить (и это при полном отсутствии у этих земноводных "делилки"). Ок, поделили. Получилось, скажем, пятьдесят княжеств и... у каждого по 5000 боеголовок. А вот это - приговор западу, окончательный. С одной Россией они, худо-бедно, но договаривались. а эти, молодые и голодные, не задумываясь порвут жирного "соседа" на еду. Со всеми не договоришься... Прав был Задорнов, когда говорил, что все западные - тупые.