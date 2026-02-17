The Economist сообщил о расколе в делегации Украины на переговорах в Женеве

Представители украинской делегации на мирных переговорах в Женеве разделились по вопросу о необходимости подписания соглашения под руководством США. Об этом сообщил The Economist со ссылкой на источник, пишет «Коммерсант».

По данным издания, первая часть делегации — сторонники главы офиса президента Владимира Зеленского Кирилла Буданова (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Они считают, что быстрое заключение соглашения с РФ под руководством Вашингтона будет иметь большую выгоду для Киева, так как «окно возможностей может скоро закрыться».

Другие представители украинской делегации находятся под влиянием бывшего главы администрации Андрея Ермака и не согласны с этим сценарием.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины стартовали в Женеве 17 февраля и продолжатся 18 февраля. Переговоры проходят в закрытом формате. На встрече планируют обсудить ключевые параметры урегулирования — военные, политические и гуманитарные. 

  1. 17.02.2026, 23:21
    Гость: Ермак сбитый летчик

    В то же время в Кремле неожиданно восстановили в должности главы своей переговорной группы Владимира Мединского. Обозреватель The Economist отмечает, что Мединский демагог со "склонностью к исторической фантастике".

  2. 17.02.2026, 22:29
    Гость: а с кем из российских бизнес-элит

    сошелся Зеленский, вы уж договаривайте.

    А насчет этого " для "багатеньких буратино" деньги решают всё." ещё Маркс в КАПИТАЛЕ писал и Ленин тоже.

    В сё зло от капиталистов-буржуев.Они из-за обогащения устравивают всякие нехорошие вещи. Называетсяэто БУРЖУАЗНЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ.

    А простому люду делить нечего.
    Поэтому деиз СССР был "Пролетарии всех стран, соединяйтесь" ...и .....

    Это интернационалистский коммунистический лозунг, который был нанесён на герб СССР и всех союзных республик.

  3. 17.02.2026, 22:23
    Гость: страннно, если Ермак -бывший

    главы администрации , то что он там делает, если бывший, значит плохо работал и его выгнали.

