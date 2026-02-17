The Economist сообщил о расколе в делегации Украины на переговорах в Женеве
Представители украинской делегации на мирных переговорах в Женеве разделились по вопросу о необходимости подписания соглашения под руководством США. Об этом сообщил The Economist со ссылкой на источник, пишет «Коммерсант».
По данным издания, первая часть делегации — сторонники главы офиса президента Владимира Зеленского Кирилла Буданова (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Они считают, что быстрое заключение соглашения с РФ под руководством Вашингтона будет иметь большую выгоду для Киева, так как «окно возможностей может скоро закрыться».
Другие представители украинской делегации находятся под влиянием бывшего главы администрации Андрея Ермака и не согласны с этим сценарием.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины стартовали в Женеве 17 февраля и продолжатся 18 февраля. Переговоры проходят в закрытом формате. На встрече планируют обсудить ключевые параметры урегулирования — военные, политические и гуманитарные.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В то же время в Кремле неожиданно восстановили в должности главы своей переговорной группы Владимира Мединского. Обозреватель The Economist отмечает, что Мединский демагог со "склонностью к исторической фантастике".
сошелся Зеленский, вы уж договаривайте.
А насчет этого " для "багатеньких буратино" деньги решают всё." ещё Маркс в КАПИТАЛЕ писал и Ленин тоже.
В сё зло от капиталистов-буржуев.Они из-за обогащения устравивают всякие нехорошие вещи. Называетсяэто БУРЖУАЗНЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ.
А простому люду делить нечего.
Поэтому деиз СССР был "Пролетарии всех стран, соединяйтесь" ...и .....
Это интернационалистский коммунистический лозунг, который был нанесён на герб СССР и всех союзных республик.
главы администрации , то что он там делает, если бывший, значит плохо работал и его выгнали.
такие доверчивые...
Це ж дэбылы. Да и Украина из себя ничего не представляет