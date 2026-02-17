The Economist сообщил о расколе в делегации Украины на переговорах в Женеве

19:15 17.02.2026

Представители украинской делегации на мирных переговорах в Женеве разделились по вопросу о необходимости подписания соглашения под руководством США. Об этом сообщил The Economist со ссылкой на источник, пишет «Коммерсант».

По данным издания, первая часть делегации — сторонники главы офиса президента Владимира Зеленского Кирилла Буданова (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Они считают, что быстрое заключение соглашения с РФ под руководством Вашингтона будет иметь большую выгоду для Киева, так как «окно возможностей может скоро закрыться».

Другие представители украинской делегации находятся под влиянием бывшего главы администрации Андрея Ермака и не согласны с этим сценарием.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины стартовали в Женеве 17 февраля и продолжатся 18 февраля. Переговоры проходят в закрытом формате. На встрече планируют обсудить ключевые параметры урегулирования — военные, политические и гуманитарные.