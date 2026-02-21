Клиникам в Индии запретили работать со страховщиками из России

18:11 21.02.2026

Индия с 2026 года запретила частным клиникам работать с представителями российских страховых компаний. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ранее такой запрет действовал только для государственных больниц, однако теперь распространяется на все медицинские учреждения в стране.

«С 2026 года индийская сторона, вероятно, под санкционным давлением, без всяких предупреждений неожиданно запретила своим коммерческим клиникам работать с любыми российскими компаниями-ассистансами — с ними теперь нет прямых договоров, а гарантии заблокированы», — цитирует сообщение АТОР Газета.RU.

Все это привело к «заминкам в информировании застрахованных россиян», а также сложностям с оплатой. Однако российские страховые компании уже справились с ситуацией, подчеркнули в ассоциации. После изменений покрывать расходы на медицинские услуги будут через местные компании-ассистансы, необходимые договоры уже заключаются.

Как рассказали в филиале «ЕВРОИНС Туристическое Страхование», на качестве медицинского обслуживания российских туристов эта ситуация не скажется. Помощь, в том числе и экстренная, будет оказываться путешественникам из России в полном объеме. Однако новый запрет вынудит страховые компании «работать по-другому и перезаключать массу договоров».