Катер под флагом США пытался прорваться на Кубу

На Кубе расследуют инцидент с вторжением в территориальные воды катера под американским флагом, с которого был открыт огонь по пограничникам. Об этом сообщили в МВД республики.

«С лодки-нарушителя был открыт огонь по кубинским сотрудникам, командир кубинского судна получил ранения. В результате столкновения <...> с иностранной стороны четверо нападавших были ликвидированы и шестеро получили ранения», — цитирует заявление МВД республики Газета.RU.

По данным ведомства, катер под флагом США с регистрационным номером Флориды FL7726SH вошел в территориальные воды Кубы 25 февраля. При попытке пограничников приблизиться к судну его экипаж открыл огонь.

Позднее в министерстве заявили, что на борту находились десять вооруженных кубинцев, проживающих в США, многие из которых ранее привлекались к уголовной ответственности.

По версии властей, группа намеревалась незаконно проникнуть на остров для совершения террористических действий. На судне были обнаружены штурмовые винтовки, пистолеты, бутылки с зажигательной смесью, бронежилеты и камуфляжная форма.

В МВД Кубы также сообщили, что правоохранители позднее задержали прибывшего из США мужчину, который может быть сообщником членов вооруженной группы.

  4. 26.02.2026, 15:22
    Гость: Это да

    Четверых завалили, шестерых ранили. Ну не Цусима конечно, однако ткнули кое-кого носом в дерьмо.

  5. 26.02.2026, 15:18
    Гость: Северокорейцы

    тоже молодцы и парни не промах. В 1968 как они по "Пуэбло" шарахнули! До сих пор янкесы это помнят и подобных провокаций больше себе не позволяют.

