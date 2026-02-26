Катер под флагом США пытался прорваться на Кубу

12:13 26.02.2026

На Кубе расследуют инцидент с вторжением в территориальные воды катера под американским флагом, с которого был открыт огонь по пограничникам. Об этом сообщили в МВД республики.

«С лодки-нарушителя был открыт огонь по кубинским сотрудникам, командир кубинского судна получил ранения. В результате столкновения <...> с иностранной стороны четверо нападавших были ликвидированы и шестеро получили ранения», — цитирует заявление МВД республики Газета.RU.

По данным ведомства, катер под флагом США с регистрационным номером Флориды FL7726SH вошел в территориальные воды Кубы 25 февраля. При попытке пограничников приблизиться к судну его экипаж открыл огонь.

Позднее в министерстве заявили, что на борту находились десять вооруженных кубинцев, проживающих в США, многие из которых ранее привлекались к уголовной ответственности.

По версии властей, группа намеревалась незаконно проникнуть на остров для совершения террористических действий. На судне были обнаружены штурмовые винтовки, пистолеты, бутылки с зажигательной смесью, бронежилеты и камуфляжная форма.

В МВД Кубы также сообщили, что правоохранители позднее задержали прибывшего из США мужчину, который может быть сообщником членов вооруженной группы.