США и Эквадор начали совместную операцию по борьбе с «наркотерроризмом»
Соединенные Штаты и Эквадор начали совместную операцию против структур, которые американская сторона относит к "террористическим организациям". О начале миссии сообщило Южное командование ВС США (United States Southern Command), которое курирует военную деятельность Вашингтона в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, пишет "Российская газета".
По имеющейся информации, американские военнослужащие действуют исключительно в статусе советников и не принимают участия в рейдах. Вашингтон занимается планированием операции, предоставлением разведывательной информации и отвечает за логистику. Сухопутную операцию, а также переброску личного состава и техники осуществляют подразделения Вооруженных сил Эквадора.
В заявлении Южного командования подчеркивается, что операция стала "мощным примером приверженности" партнеров в Латинской Америке и Карибском бассейне борьбе с наркотерроризмом.
На опубликованном военными в социальных сетях коротком видеоролике видно, как взлетает вертолет и происходит высадка военнослужащих, при этом никаких подробностей не приводится. Как пишет газета The New York Times, на видео запечатлен первый из рейдов, которые, как ожидается, пройдут по всей стране.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Стоило дать пендаля - и вот уже и "вместе" :))