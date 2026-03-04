США и Эквадор начали совместную операцию по борьбе с «наркотерроризмом»

Соединенные Штаты и Эквадор начали совместную операцию против структур, которые американская сторона относит к "террористическим организациям". О начале миссии сообщило Южное командование ВС США (United States Southern Command), которое курирует военную деятельность Вашингтона в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, пишет "Российская газета".

По имеющейся информации, американские военнослужащие действуют исключительно в статусе советников и не принимают участия в рейдах. Вашингтон занимается планированием операции, предоставлением разведывательной информации и отвечает за логистику. Сухопутную операцию, а также переброску личного состава и техники осуществляют подразделения Вооруженных сил Эквадора.

В заявлении Южного командования подчеркивается, что операция стала "мощным примером приверженности" партнеров в Латинской Америке и Карибском бассейне борьбе с наркотерроризмом.

На опубликованном военными в социальных сетях коротком видеоролике видно, как взлетает вертолет и происходит высадка военнослужащих, при этом никаких подробностей не приводится. Как пишет газета The New York Times, на видео запечатлен первый из рейдов, которые, как ожидается, пройдут по всей стране.

