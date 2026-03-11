ЕС нашел способ финансирования Украины в обход Венгрии и Словакии
Евросоюз (ЕС) готов направить Украине кредит в виде двусторонних займов, если Венгрия и Словакия продолжат блокировать предоставление €90 млрд, пишет "Коммерсант" со ссылкой на Politico.
Страны Балтии и Северной Европы намерены выделить Украине около €30 млрд в виде двусторонних кредитов. Такой формат не потребует единогласного одобрения всех государств-членов ЕС и позволит Украине "продержаться на плаву" хотя бы первую половину года, пояснили изданию два источника.
Кроме того, Нидерланды уже зарезервировала €3,5 млрд ежегодной прямой поддержки Украины до 2029 года, добавили собеседники Politico. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис пообещал, что ЕС выполнит обязательства по финансированию, несмотря на позицию Будапешта.
Комментарии читателей Оставить комментарий
с таким маниакальным упорство можно выделять деньги только самим себе.
А это =в Житомирской обасти т.е.
на Западе Украины. =
НЕ НАДО КОЗЫРЯТЬ СВОИМ НЕВЕЖЕСТВОМ.
ЕСли берётесь авторитетно заявлять, для начала рассмотрите тщательно и запомните карту Украины.
Родился С.Королев действительно в Житомире, в 1907 г. в семье учителя русского языка и словесности Павла Яковлевича Королёва (1877—1929), родом из Могилёва, и дочери нежинского купца — Марии Николаевны Москаленко (Баланиной) (1888—1980)
Дом в Житомире, где родился и провёл первые полтора года жизни Сергей Королёв, ныне его дом-музей
28 июня 1908 г семья Королёвых переехала в Киев, где отец получил место преподавателя русского языка и словесности в Пятой мужской гимназии М. А. Стельмашенко.
13 августа 1910 г мать подала прошение председателю Педагогического совета Киевских Высших женских курсов о принятии на германо-романское отделение историко-филологического факультета,вскоре стала слушательницей курсов, а маленького Серёжу осенью 1910 отправили в Нежин к бабушке Марии Матвеевне (урождённая Фурса,)и дедушке Николаю Яковлевичу Москаленко
В 1917 г пошёл в первый класс гимназии в Одессе, куда переехали мать и отчим — Григорий Михайлович Баланин.
В гимназии Королёв учился недолго — вскоре её закрыли; потом были четыре месяца единой трудовой школы.
Поступив в 1924 г. в Киевский политехнический институт по профилю авиационной техники, Королёв за два года освоил в нём общие инженерные дисциплины и стал спортсменом-планеристом. Осенью 1926 года перевёлся в МВТУ им.Баумана, в Москве
За деньги, но не бесплатно. А раньше "давала". Времена халявы закончились. По крайней мере в отношении Словакии.
Вы говорите о прошлом. И указанные вами фамилии это уже история. А нынешняя Украина теряет население, которое уехало из страны и, скорее всего, уже не вернется.
Глупый Ордан заигрался. Нефти теперь точно не будет. И, ясное дело, финансирования из бюджета ЕС. Подрежут ему пёрья и кольцо на лапу поставят. Как писал ранее, самое время прикупить дачку рядом с Асадом и Януковичем. Время пришло.