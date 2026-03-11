ЕС нашел способ финансирования Украины в обход Венгрии и Словакии

А это =в Житомирской обасти т.е.

на Западе Украины. =

НЕ НАДО КОЗЫРЯТЬ СВОИМ НЕВЕЖЕСТВОМ.

ЕСли берётесь авторитетно заявлять, для начала рассмотрите тщательно и запомните карту Украины.

Родился С.Королев действительно в Житомире, в 1907 г. в семье учителя русского языка и словесности Павла Яковлевича Королёва (1877—1929), родом из Могилёва, и дочери нежинского купца — Марии Николаевны Москаленко (Баланиной) (1888—1980)

Дом в Житомире, где родился и провёл первые полтора года жизни Сергей Королёв, ныне его дом-музей

28 июня 1908 г семья Королёвых переехала в Киев, где отец получил место преподавателя русского языка и словесности в Пятой мужской гимназии М. А. Стельмашенко.

13 августа 1910 г мать подала прошение председателю Педагогического совета Киевских Высших женских курсов о принятии на германо-романское отделение историко-филологического факультета,вскоре стала слушательницей курсов, а маленького Серёжу осенью 1910 отправили в Нежин к бабушке Марии Матвеевне (урождённая Фурса,)и дедушке Николаю Яковлевичу Москаленко

В 1917 г пошёл в первый класс гимназии в Одессе, куда переехали мать и отчим — Григорий Михайлович Баланин.

В гимназии Королёв учился недолго — вскоре её закрыли; потом были четыре месяца единой трудовой школы.

Поступив в 1924 г. в Киевский политехнический институт по профилю авиационной техники, Королёв за два года освоил в нём общие инженерные дисциплины и стал спортсменом-планеристом. Осенью 1926 года перевёлся в МВТУ им.Баумана, в Москве