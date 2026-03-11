ЕС нашел способ финансирования Украины в обход Венгрии и Словакии

Евросоюз (ЕС) готов направить Украине кредит в виде двусторонних займов, если Венгрия и Словакия продолжат блокировать предоставление €90 млрд, пишет "Коммерсант" со ссылкой на Politico.

Страны Балтии и Северной Европы намерены выделить Украине около €30 млрд в виде двусторонних кредитов. Такой формат не потребует единогласного одобрения всех государств-членов ЕС и позволит Украине "продержаться на плаву" хотя бы первую половину года, пояснили изданию два источника.

Кроме того, Нидерланды уже зарезервировала €3,5 млрд ежегодной прямой поддержки Украины до 2029 года, добавили собеседники Politico. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис пообещал, что ЕС выполнит обязательства по финансированию, несмотря на позицию Будапешта.

