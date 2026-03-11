«Газпром» сообщил об атаке на инфраструктуру «Турецкого потока»

18:16 11.03.2026

"Газпром" сообщил об атаке на компрессорную станцию "Русская" в Краснодарском крае. Она находится в Анапском районе в пяти километрах от побережья. Это начальная точка поставок газа по "Турецкому потоку".

"Сегодня в очередной раз средствами воздушного нападения был атакован объект газотранспортной инфраструктуры на юге России — компрессорная станция "Русская", — цитирует заявление компании РИА Новости.

Минобороны уточнило, что за атакой стоит Киев, который хотел остановить поставки газа европейским потребителям. В районе станции "Русская" сбили десять БПЛА, она не пострадала.

Также ВСУ безуспешно пытались нанести удары около Туапсе по станции "Береговая", связанной с "Голубым потоком". Всего за последние две недели военные отразили 12 атак на объекты "Газпрома" на юге России.

В конце февраля президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков. По его словам, противники уже не знают, что предпринять для разрушения мирного процесса по Украине.

Через трубопроводы идут поставки российского газа в Турцию через Черное море. Вторая нитка "Турецкого потока" предназначена еще и для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.