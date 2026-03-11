«Газпром» сообщил об атаке на инфраструктуру «Турецкого потока»

"Газпром" сообщил об атаке на компрессорную станцию "Русская" в Краснодарском крае. Она находится в Анапском районе в пяти километрах от побережья. Это начальная точка поставок газа по "Турецкому потоку".

"Сегодня в очередной раз средствами воздушного нападения был атакован объект газотранспортной инфраструктуры на юге России — компрессорная станция "Русская", — цитирует заявление компании РИА Новости.

Минобороны уточнило, что за атакой стоит Киев, который хотел остановить поставки газа европейским потребителям. В районе станции "Русская" сбили десять БПЛА, она не пострадала.

Также ВСУ безуспешно пытались нанести удары около Туапсе по станции "Береговая", связанной с "Голубым потоком". Всего за последние две недели военные отразили 12 атак на объекты "Газпрома" на юге России.

В конце февраля президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков. По его словам, противники уже не знают, что предпринять для разрушения мирного процесса по Украине.

Через трубопроводы идут поставки российского газа в Турцию через Черное море. Вторая нитка "Турецкого потока" предназначена еще и для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.03.2026, 21:12
    Гость: Пилот

    Атаку на трубы отбили успешно они значит лучше охраняются чем Брянск? Ну да трубы это святое для кремля.

  2. 11.03.2026, 20:41
    Гость: по нашему энергетическому сектору

    В каком месте он наш?!
    И почему враг?
    Украина — смежная территория. Врагом она может стать только по очень надуманному поводу. Если Вам это удалось, Поздравляем! Вы добились своего!

  3. 11.03.2026, 19:57
    Гость: 2026

    Каждое заседание в кремле начинается с доклада, ну сколько там на мой счёт с трубы бобла накапало?

  4. 11.03.2026, 19:37
    Гость: stalker

    А чего мы хотели ? Враг наносит удары по нашему энергетическому сектору, т.е по наиболее чувствительной части нашей экономики. Учитывая, что Россия до сих пор получает значительную часть своих доходов от импорта за счёт нефти и газа. Это понятно. Вопросы в другом. Почему мы не слышим о наших собственных новых ударах по энергетическому сектору Украины ? Почему украинская оборонка продолжает работать и производить вооружения для ВСУ ? Если враг не заинтересован в мирном процессе, то зачем мы с ним переговоры вообще ведём ? Это что, проявление слабости с нашей стороны ? Опять про "дух Анкориджа" будем вспоминать ? От этого "духа" уже пованивает как после выхлопа. Кстати, на днях министр энергетики США прямо заявил, что их страна не собирается пересматривать санкционную политику в отношении России. А раз так, то хватит пресмыкаться перед Штатами, петь оды Трампу и метать бисер перед свиньями.

