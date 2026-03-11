Дмитриев во Флориде встречается с представителями администрации Трампа

23:16 11.03.2026

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев во Флориде проводит переговоры с представителями администрации президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

До этого агентство Reuters сообщило, что Дмитриев прибыл во Флориду. По словам собеседников агентства, в американском штате состоится встреча рабочей группы России и США по экономике. Кто будет участвовать в переговорах с американской стороны, не уточняется, пишет "Коммерсант".

О создании российско-американской экономической рабочей группы сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров. Работа группы проходит параллельно трехсторонним переговорам России, США и Украины по урегулированию российско-украинского конфликта. В последний раз Кирилл Дмитриев встречался с представителями США в конце февраля в отеле Four Seasons в Женеве. С американской стороны в переговорах участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.