США добиваются свержения президента Кубы Мигеля Диас-Канеля

08:31 17.03.2026

Администрация президента США Дональда Трампа пытается добиться отставки президента Кубы Мигеля Диас-Канеля. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между странами.

По их словам, Вашингтон дал понять кубинской стороне, что речь идет именно об уходе главы государства, а не о смене всего правительства. Американские чиновники считают Диас-Канеля сторонником жесткой политической линии и полагают, что при его руководстве проведение экономических реформ в стране затруднено.

В администрации Трампа рассчитывают, что смена президента может открыть путь к структурным изменениям в кубинской экономике. При этом, как утверждают источники, США не настаивают на масштабной чистке в руководстве страны и не выдвигают требований в отношении членов семьи Кастро.

Одновременно американская сторона, как сообщается, хотела бы видеть уход некоторых пожилых чиновников, которые остаются приверженцами идей Фиделя Кастро.

Если Гавана согласится на подобный шаг, это может стать первым серьезным политическим результатом переговоров между США и Кубой, начавшихся несколько месяцев назад.

По информации источников, диалог между странами в целом сосредоточен на постепенном открытии кубинской экономики для американских компаний и инвесторов. При этом предложение об отставке президента рассматривается не как ультиматум, а как условие для возможных дальнейших договоренностей.

Мигель Диас-Канель возглавляет Кубу с 2018 года и одновременно руководит Коммунистической партией страны. Он стал первым лидером острова не из семьи Кастро после революции 1959 года. До завершения его президентского срока остается около двух лет.

Сам кубинский лидер ранее подтвердил факт переговоров с администрацией США, отметив, что стороны обсуждают сотрудничество в сфере безопасности и региональной стабильности. Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что Вашингтон рассчитывает либо достичь соглашения с Гаваной, либо предпринять «необходимые шаги» в отношении страны.