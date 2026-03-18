Польша выдаст Украине российского археолога Бутягина
Окружной суд Варшавы принял решение экстрадировать археолога Александра Бутягина на Украину.
«Суд огласил постановление, в котором говорится о допустимости экстрадиции Александра Бутягина на Украину», — сообщил РИА Новости его адвокат Адам Доманьский.
Сам археолог заявил, что ожидал такого решения.
Telegram-канал «Адвокат для Александра Бутягина», где близкие ученого публикуют новости о нем, сообщил, что решение суда первой инстанции не означает немедленной экстрадиции. Защита будет обжаловать его и добиваться отмены в суде высшей инстанции, пишет Газета.RU.
В конце 2025 года заведующий отделом античной археологии Эрмитажа Александр Бутягин отправился в Европу, чтобы прочитать курск лекций, однако был задержан и арестован в Варшаве по запросу Киева, где в отношении него возбудили уголовное дело. В розыскной базе он находился еще с 2024 года.
Объявление Бутягина в розыск было связано с археологическими экспедициями, исследующими античное городище Мирмекий в Крыму, которыми ученый руководил с 1999 года. Украина считает Крым, вошедший в состав РФ в 2014 году, своей территорией, а раскопки, проводимые там, соответственно, незаконными.
«Он и его команда проводили раскопки в «Древнем городе Мирмекий» в Керчи без разрешений. По данным украинских следователей, эти действия привели к частичному разрушению объекта культурного наследия», — отмечала RMF FM.
Украинская гепрокуратура оценила ущерб, нанесенный археологом, в более чем 200 млн гривен (около $4,7 млн). При этом защита Бутягина сообщила, что экспертное заключение классифицирует действия ученого как «проведение раскопок» и не указывает, какие именно элементы объекта «Древний город Мирмекий» археолог якобы уничтожил.
А в чём позорностьпольского суда? Поясните. \\\
Я тебе поясню.Решение выдать гражданина России в лапы нацистов по вздорному и смехотворному обвинению - это не просто Позор,а поганое людоедское и русофобское преступление.Теперь въехал,... ?
То, что Польша выдаёт нашего археолога Украине, но не выдала Германии украинца по делу о подрыве «Северного потока», это подлость, проявление ненависти к России и двойных стандартов. Хотя, для ненависти к хохлам у Польши гораздо больше реальных причин, но сердцу не прикажешь. Хохлы их просто резали, а Россия ущемляла их гонор. Кроме того, суд просто закрыл глаза на обстоятельства, практически полностью снимающие с археолога все обвинения.
Но есть еще один «нюанс». Археолог почему-то решил, что ему ничто не угрожает в стране, власти и многие жители которой пропитаны русофобией. Да, и никого не учит судьба некоторых персонажей, испытавших на себе западное правосудие. Например, П.Лазаренко, б. премьер Украины. Скрывался от украинского правосудия в США, но в 2006 был там приговорён к девяти годам тюрьмы и штрафу в 10 млн долларов. Или Е.Адамов, б. министр атомной энергетики РФ. В 2005 году был арестован в Швейцарии, где долго дожидался экстрадиции в США. В итоге был отправлен в РФ, где его приговорили к сроку. Кстати, для наших чинуш и богатеев очень поучительные случаи.
А продажная шкура польского суда настоящая?!
Если Москва РЕАЛЬНО хотела бы вернуть ученого,то достаточно было бы заявить о начале демонтажа могилы погибшего презика Польшы Качиньского и ликвидации Катынского мемориала! И для достоверности подогнать пару экземпляров техники к мемориалам. Пшеки бы тогда археолога не только бы освободили,а на руках в Москву бы принесли!А то памятники советским солдатам в Польше сносят,а в России памятник русофобу Качиньскому стоит!
польского суда? Поясните. Или же у Вас язык автономен по отношению к мозгу?