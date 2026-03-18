Польша выдаст Украине российского археолога Бутягина

Окружной суд Варшавы принял решение экстрадировать археолога Александра Бутягина на Украину.

«Суд огласил постановление, в котором говорится о допустимости экстрадиции Александра Бутягина на Украину», — сообщил РИА Новости его адвокат Адам Доманьский.

Сам археолог заявил, что ожидал такого решения.

Telegram-канал «Адвокат для Александра Бутягина», где близкие ученого публикуют новости о нем, сообщил, что решение суда первой инстанции не означает немедленной экстрадиции. Защита будет обжаловать его и добиваться отмены в суде высшей инстанции, пишет Газета.RU.

В конце 2025 года заведующий отделом античной археологии Эрмитажа Александр Бутягин отправился в Европу, чтобы прочитать курск лекций, однако был задержан и арестован в Варшаве по запросу Киева, где в отношении него возбудили уголовное дело. В розыскной базе он находился еще с 2024 года.

Объявление Бутягина в розыск было связано с археологическими экспедициями, исследующими античное городище Мирмекий в Крыму, которыми ученый руководил с 1999 года. Украина считает Крым, вошедший в состав РФ в 2014 году, своей территорией, а раскопки, проводимые там, соответственно, незаконными.

«Он и его команда проводили раскопки в «Древнем городе Мирмекий» в Керчи без разрешений. По данным украинских следователей, эти действия привели к частичному разрушению объекта культурного наследия», — отмечала RMF FM.

Украинская гепрокуратура оценила ущерб, нанесенный археологом, в более чем 200 млн гривен (около $4,7 млн). При этом защита Бутягина сообщила, что экспертное заключение классифицирует действия ученого как «проведение раскопок» и не указывает, какие именно элементы объекта «Древний город Мирмекий» археолог якобы уничтожил.