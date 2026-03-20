Куба отвергла давление США и пригрозила ответом

Власти Кубы не рассматривают ни смену президента Мигеля Диаса-Канеля, ни «дружественный захват», ни пересмотр политического курса ради нормализации отношений с США. Об этом в интервью Bloomberg заявил постоянный представитель страны при ООН Эрнесто Соберон Гусман.

По его словам, Гавана не намерена идти на уступки даже на фоне фактической нефтяной блокады со стороны Вашингтона. Дипломат подчеркнул, что любые переговоры возможны только при взаимном уважении. В случае, если же президент США Дональд Трамп реализует свои угрозы, Куба, как он выразился, будет «яростно сопротивляться».

Гусман отметил, что в случае агрессии страна рассчитывает на поддержку всего населения. «Любая попытка вторжения встретит отпор со стороны 10 миллионов кубинцев, готовых защищать свой суверенитет и независимость любой ценой», — заявил он, добавив, что за годы смены американских администраций попытки давления не дали результата.

Тем временем ситуация внутри страны остается сложной. По данным Bloomberg, Куба испытывает острый дефицит топлива, поставок и финансирования. На этой неделе произошло уже шестое с начала года масштабное отключение электроэнергии. Проблемы с электричеством, по словам дипломата, затронули и систему здравоохранения: были перенесены тысячи операций, а беременные женщины столкнулись с нехваткой базовой медицинской помощи. Тем не менее он подчеркнул, что кубинцы готовы справляться с трудностями.

Гусман также заявил, что Куба пользуется поддержкой большинства стран на международной арене.

Ранее Мигель Диас-Канель сообщил, что поставки топлива в страну отсутствуют уже три месяца. В свою очередь, посол России в Гаване Виктор Коронелли обвинил США в фактической энергетической блокаде, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва поддерживает контакты с кубинскими властями и обсуждает возможную помощь.

С начала 2026 года США усилили экономическое давление на Кубу, объявив так называемый «карантин» на поставки нефти. В стране также введен режим чрезвычайного положения из-за угрозы национальной безопасности, что позволило Вашингтону вводить дополнительные пошлины против государств, сотрудничающих с Гаваной. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что кубинский режим «скоро падет», а после завершения операции США против Ирана страну, по его словам, ждет «новая жизнь».