Куба отвергла давление США и пригрозила ответом
Власти Кубы не рассматривают ни смену президента Мигеля Диаса-Канеля, ни «дружественный захват», ни пересмотр политического курса ради нормализации отношений с США. Об этом в интервью Bloomberg заявил постоянный представитель страны при ООН Эрнесто Соберон Гусман.
По его словам, Гавана не намерена идти на уступки даже на фоне фактической нефтяной блокады со стороны Вашингтона. Дипломат подчеркнул, что любые переговоры возможны только при взаимном уважении. В случае, если же президент США Дональд Трамп реализует свои угрозы, Куба, как он выразился, будет «яростно сопротивляться».
Гусман отметил, что в случае агрессии страна рассчитывает на поддержку всего населения. «Любая попытка вторжения встретит отпор со стороны 10 миллионов кубинцев, готовых защищать свой суверенитет и независимость любой ценой», — заявил он, добавив, что за годы смены американских администраций попытки давления не дали результата.
Тем временем ситуация внутри страны остается сложной. По данным Bloomberg, Куба испытывает острый дефицит топлива, поставок и финансирования. На этой неделе произошло уже шестое с начала года масштабное отключение электроэнергии. Проблемы с электричеством, по словам дипломата, затронули и систему здравоохранения: были перенесены тысячи операций, а беременные женщины столкнулись с нехваткой базовой медицинской помощи. Тем не менее он подчеркнул, что кубинцы готовы справляться с трудностями.
Гусман также заявил, что Куба пользуется поддержкой большинства стран на международной арене.
Ранее Мигель Диас-Канель сообщил, что поставки топлива в страну отсутствуют уже три месяца. В свою очередь, посол России в Гаване Виктор Коронелли обвинил США в фактической энергетической блокаде, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва поддерживает контакты с кубинскими властями и обсуждает возможную помощь.
С начала 2026 года США усилили экономическое давление на Кубу, объявив так называемый «карантин» на поставки нефти. В стране также введен режим чрезвычайного положения из-за угрозы национальной безопасности, что позволило Вашингтону вводить дополнительные пошлины против государств, сотрудничающих с Гаваной. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что кубинский режим «скоро падет», а после завершения операции США против Ирана страну, по его словам, ждет «новая жизнь».
Спасение утопающих дело рук самих утопающих, но Донбассу мы помогли, а дяде Сэму точно не поможем!
А где братская помощь от Белоруссии, Украины, Казахстана...Или это не бывшие советские республики? Им кубинцы не братья?
Совершенно правильный ход мыслей. Каких только видов войн на нашей бедной планете не было испробовано и промоделировано! И война "химиков" (Первая мировая), и война "математиков" и беспилотников (по сути роботов) (СВО), и бактериальная война в Корее была в ХХ в, и с повреждающими генетику ядами во Вьетнаме (как способ поражения противника отложенного действия), и заразных клещей изобрели, и вызывают искуственно землетрясения и цунами (в Турции в 2023 г, Фукусима в Японии), поражения ядерных объектов.
Есть такой ещë псих. военный приëм "мировойна", это когда и не мир, и не война, а непонятно что. И закончить такую войну нельзя, и выиграть невозможно. Это прописано в Третьей оборонной инициативе инвестиций и инноваций США (2014), в Стратегии национальной безопасности США-2015, в Военной стратегии США-2015. Там чëтко прописано, что войну следует называть не понятным всем словом " война", вызывающим патриотические чувства и консолидацию общества, а такими терминами как "активная операция", "жëсткое противоборство" и др. Используется видимо для экономического истощения других стран, достаточно у них завербовать верхушку власти и военное руководство.Там и другие прописаны методы и новейшие стратегии ведения войны, особенно в псих.плане.Та же милитаризация гражданского общества и предприятий, жизнь в состоянии хронического военного положения, подчинение правительств милитаризированной структуре (правительства ЕС теряют независимость и подчиняются НАТО). Там целая наука отдельная!
Расскажи в деталях. Бомбануть? Или выразить возмущение на трибуне ООН с туфлем в руках? Или просто посвистеть здесь? А, да, заявить.
Кажется, всё считают происходящее случайным. Нет, не думаю..
Сейчас время военных экспериментов. Прежде всего, проверяются новые приёмы войны. Сразу много. Это и на Украине, и в Иране (там тестируется система Палантир, то есть система массового ведения боя с помощью ИИ), проверяются и методы смены руководства через похищение (Венесуэлла), многие системы кибервойн и информационных глобальных войн, и социальных практик ("мошенники" из колл-центров Днепропетровска..) Блокирование грузоперевозок, манёвры с запасами ресурсов.. Уход стран от ответственности через делегирование частей одной задачи разным исполнителями.. Например, вроде как небольшая Финляндия начинает игру,, а продолжает кто угодно, потом третья, страна, потом четвёртая.. В итоге как бы ответственны за обострение нет..
Всё это анализируется. Ищут эффективные варианты.
Чем закончится, как по вашему?