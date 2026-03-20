Франция заявила о задержании следовавшего из России танкера
Французские военные перехватили судно Deyna под флагом Мозамбика, следовавшее из России, заявила Морская префектура Средиземноморья.
"Двадцатого марта 2026 года ВМС Франции провели операцию в открытом море, в западной части Средиземного моря, на нефтяном танкере Deyna, шедшем под флагом Мозамбика из Мурманска", — цитирует сообщение РИА Новости.
Как утверждает ведомство, причиной стала проверка использования мозамбикского флага. Операцию по задержанию провели при содействии Британии. По словам президента Эммануэля Макрона, танкер якобы мог относиться к так называемому теневому флоту.
Французские власти не уведомляли посольство России об инциденте. Информации о возможном наличии россиян в составе экипажа нет.
Это уже не первый случай захвата французами судна под иностранным флагом, подозреваемого в принадлежности к теневому флоту. Владимир Путин ранее уже называл задержание танкера Boracay пиратством, а также заявлял, что не знает, насколько судно связано с Россией.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну да, вроде как я не я, и лошадь не моя. Начальству, как говорится, видней. Ответить нам по большому счету нечем. Флот слаб, да и вряд ли стоит рисковать интересами всей страны из-за одного парохода. А других приемлемых вариантов реагирования очевидно нет.
