Франция заявила о задержании следовавшего из России танкера

17:42 20.03.2026

Французские военные перехватили судно Deyna под флагом Мозамбика, следовавшее из России, заявила Морская префектура Средиземноморья.

"Двадцатого марта 2026 года ВМС Франции провели операцию в открытом море, в западной части Средиземного моря, на нефтяном танкере Deyna, шедшем под флагом Мозамбика из Мурманска", — цитирует сообщение РИА Новости.

Как утверждает ведомство, причиной стала проверка использования мозамбикского флага. Операцию по задержанию провели при содействии Британии. По словам президента Эммануэля Макрона, танкер якобы мог относиться к так называемому теневому флоту.

Французские власти не уведомляли посольство России об инциденте. Информации о возможном наличии россиян в составе экипажа нет.

Это уже не первый случай захвата французами судна под иностранным флагом, подозреваемого в принадлежности к теневому флоту. Владимир Путин ранее уже называл задержание танкера Boracay пиратством, а также заявлял, что не знает, насколько судно связано с Россией.