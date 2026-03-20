Франция заявила о задержании следовавшего из России танкера

Французские военные перехватили судно Deyna под флагом Мозамбика, следовавшее из России, заявила Морская префектура Средиземноморья.

"Двадцатого марта 2026 года ВМС Франции провели операцию в открытом море, в западной части Средиземного моря, на нефтяном танкере Deyna, шедшем под флагом Мозамбика из Мурманска", — цитирует сообщение РИА Новости.

Как утверждает ведомство, причиной стала проверка использования мозамбикского флага. Операцию по задержанию провели при содействии Британии. По словам президента Эммануэля Макрона, танкер якобы мог относиться к так называемому теневому флоту.

Французские власти не уведомляли посольство России об инциденте. Информации о возможном наличии россиян в составе экипажа нет.

Это уже не первый случай захвата французами судна под иностранным флагом, подозреваемого в принадлежности к теневому флоту. Владимир Путин ранее уже называл задержание танкера Boracay пиратством, а также заявлял, что не знает, насколько судно связано с Россией.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.03.2026, 20:12
    Гость: Григорьев

    Ну да, вроде как я не я, и лошадь не моя. Начальству, как говорится, видней. Ответить нам по большому счету нечем. Флот слаб, да и вряд ли стоит рисковать интересами всей страны из-за одного парохода. А других приемлемых вариантов реагирования очевидно нет.

  3. 20.03.2026, 19:43
    Гость: сергей-57

    в ответ на эту наглую провокацию дадим минобороне .... доступ к персональным данным россиян !!

Все комментарии (8)
Выбор читателей
В Иране назвали Украину законной целью для ударов из-за помощи Израилю
МИД Турции выпустил заявление с осуждением присоединения Крыма к России
© KM.RU
О распаде СССР сожалеют 57% опрошенных россиян
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Как усадить Европу за стол переговоров
Избранное
Cemetery «Manifestations»
Nagart «Игла» (интернет-сингл)
Леша Закон, 27 мая, LOFT-пространство АNИKИN (Челябинск)
QUEENtet Сергея Мазаева продлил новогодние праздники и раскрыл тайну «Щелкунчика»
Олег Царев: Лукашенко просто не допускает конкурентов к выборам
«Для одних СССР – то, чем они жили и что сами создали. Для других СССР – страна их молодости. Для третьих – невиданный чудесный мир»
Нацизм? Нет, не слышали: Украина отрицает преступления Второй мировой войны
Если вы не занимаетесь геополитикой, то геополитика займется вами
Юрий Суздаль «И гимном будет панк-рок»
Leo Solovyev «Танцуй» (рецензия на интернет-сингл)
Посев (Егор Летов) «Сказки старого юнги»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации