Британцы являются кукловодами украинских спецслужб, считает директор ФСБ Александр Бортников.

«Все, что происходит в нашей стране, имеет как раз то, о чем я говорил в части, касающейся действий украинских спецслужб и их кукловодов – в лице, например, британцев», – сказал он в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, пишут «Ведомости».

Великобритания, по его словам, влияет на многие процессы в работе спецслужб Украины: управляет, руководит, финансирует, обучает, дает цели и указания. С российской стороны «работа проводится», добавил Бортников.

«Если говорить о конфронтации "око за око", "глаз за глаз", ну это вопрос очень такой, понимаете, профессиональный. С точки зрения того, чтобы получить необходимый объем информации и принять соответствующие меры воздействия», – подчеркнул глава ФСБ.

На вопрос о том, могут ли российские спецслужбы «привести в чувства» украинскую сторону, Бортников заявил, что «можем», но «в пределах разумного»: «Нас постоянно провоцируют на какие-то шаги, на какие-то действия».

С 2022 г. украинские спецслужбы организуют мошеннические схемы для обмана россиян и подстрекательства к совершению преступлений в России, заявляли российские власти. Под таким воздействием граждане РФ совершают теракты, покушения на убийство, а также передают данные о военнослужащих ВС РФ.