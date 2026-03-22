Глава ФСБ: Великобритания является кукловодом украинских спецслужб
Британцы являются кукловодами украинских спецслужб, считает директор ФСБ Александр Бортников.
«Все, что происходит в нашей стране, имеет как раз то, о чем я говорил в части, касающейся действий украинских спецслужб и их кукловодов – в лице, например, британцев», – сказал он в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, пишут «Ведомости».
Великобритания, по его словам, влияет на многие процессы в работе спецслужб Украины: управляет, руководит, финансирует, обучает, дает цели и указания. С российской стороны «работа проводится», добавил Бортников.
«Если говорить о конфронтации "око за око", "глаз за глаз", ну это вопрос очень такой, понимаете, профессиональный. С точки зрения того, чтобы получить необходимый объем информации и принять соответствующие меры воздействия», – подчеркнул глава ФСБ.
На вопрос о том, могут ли российские спецслужбы «привести в чувства» украинскую сторону, Бортников заявил, что «можем», но «в пределах разумного»: «Нас постоянно провоцируют на какие-то шаги, на какие-то действия».
С 2022 г. украинские спецслужбы организуют мошеннические схемы для обмана россиян и подстрекательства к совершению преступлений в России, заявляли российские власти. Под таким воздействием граждане РФ совершают теракты, покушения на убийство, а также передают данные о военнослужащих ВС РФ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Читать полностью: https://www.km.ru/world/2026/03/22/velikobritaniya/922004-bortnikov-velikobritaniya-yavlyaetsya-kuklovodom-ukrainskikh
К одной нашей сотруднице домой приходят коллекторы, с визитками ,потому что ЯКОБЫ её дочь ДОЛЖНА АЛЬФА_БАНКУ МИЛЛИОН С ЧЕТВЕРТЬЮ Российских рублей, ещё какой-то тип без визитки обивет порого.
Последний явный мошенник, а который с визиткой НАСТОЯЩИЙ.
Дело в том что дочь там прописана, живет в другом города в съёмнй квартире.
НИКАКИХ КРЕДИТОВ НЕ БРАЛА.
Сейчас её лучший друг-АДВОКАТ.
А ему ессно платить надо.
КРЕДИТОВ ДЕВУШКА НЕ БРАЛА.
Они считают что на её имя оформил кредит кто-то из сотрудников Альфа-банка.
ЭТО ТОЖЕ украинские спецслжбы под руководством Великобритании организовали?
Колектор тум вполне русский ходит.
Никакие они нам не кукловоды
Насчёт склонения к террактам возможно бритиши могли поделиться опытом,а как мошенство проворачивать, каклы могут сами кого хошь поучить.Как говорится,
"где хохол,там двум евреям делать нечего".
Ух ты,какое важное открытие !Приз "Капитан-очевидность" почти в кармане !
Лондон вообще заявлял о том что оказывает поддержку СБУ и ВСУ несколько лет назад,в том числе и техническое сопровождение.Не вижу ничего странного,ведь СССР был кукловодом Кубы и Вьетнама,да и КНДР.Ежели научно,то военно-политическим союзником,"старшим братом".Нынче это ближе к парнёрству,ибо ВСУ отправляют своих солдат для помощи англо-скасам на американское СВО в Иране.Кстати,бульбаши так и не прислали ни одного солдадта за всё время ...союзничики)))))