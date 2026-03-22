Глава ФСБ: Великобритания является кукловодом украинских спецслужб

Коллаж © KM.RU

Британцы являются кукловодами украинских спецслужб, считает директор ФСБ Александр Бортников.

«Все, что происходит в нашей стране, имеет как раз то, о чем я говорил в части, касающейся действий украинских спецслужб и их кукловодов – в лице, например, британцев», – сказал он в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, пишут «Ведомости».

Великобритания, по его словам, влияет на многие процессы в работе спецслужб Украины: управляет, руководит, финансирует, обучает, дает цели и указания. С российской стороны «работа проводится», добавил Бортников.

«Если говорить о конфронтации "око за око", "глаз за глаз", ну это вопрос очень такой, понимаете, профессиональный. С точки зрения того, чтобы получить необходимый объем информации и принять соответствующие меры воздействия», – подчеркнул глава ФСБ.

На вопрос о том, могут ли российские спецслужбы «привести в чувства» украинскую сторону, Бортников заявил, что «можем», но «в пределах разумного»: «Нас постоянно провоцируют на какие-то шаги, на какие-то действия».

С 2022 г. украинские спецслужбы организуют мошеннические схемы для обмана россиян и подстрекательства к совершению преступлений в России, заявляли российские власти. Под таким воздействием граждане РФ совершают теракты, покушения на убийство, а также передают данные о военнослужащих ВС РФ.

  1. 22.03.2026, 23:52
    Гость: С 2022 г. украинские спецслужбы организуют

    мошеннические схемы для обмана россиян и подстрекательства

    Читать полностью: https://www.km.ru/world/2026/03/22/velikobritaniya/922004-bortnikov-velikobritaniya-yavlyaetsya-kuklovodom-ukrainskikh

    К одной нашей сотруднице домой приходят коллекторы, с визитками ,потому что ЯКОБЫ её дочь ДОЛЖНА АЛЬФА_БАНКУ МИЛЛИОН С ЧЕТВЕРТЬЮ Российских рублей, ещё какой-то тип без визитки обивет порого.
    Последний явный мошенник, а который с визиткой НАСТОЯЩИЙ.
    Дело в том что дочь там прописана, живет в другом города в съёмнй квартире.
    НИКАКИХ КРЕДИТОВ НЕ БРАЛА.
    Сейчас её лучший друг-АДВОКАТ.
    А ему ессно платить надо.
    КРЕДИТОВ ДЕВУШКА НЕ БРАЛА.
    Они считают что на её имя оформил кредит кто-то из сотрудников Альфа-банка.

    ЭТО ТОЖЕ украинские спецслжбы под руководством Великобритании организовали?
    Колектор тум вполне русский ходит.

  3. 22.03.2026, 20:52
    Гость: Nic

    Насчёт склонения к террактам возможно бритиши могли поделиться опытом,а как мошенство проворачивать, каклы могут сами кого хошь поучить.Как говорится,
    "где хохол,там двум евреям делать нечего".

  5. 22.03.2026, 17:38
    Гость: Русский

    Лондон вообще заявлял о том что оказывает поддержку СБУ и ВСУ несколько лет назад,в том числе и техническое сопровождение.Не вижу ничего странного,ведь СССР был кукловодом Кубы и Вьетнама,да и КНДР.Ежели научно,то военно-политическим союзником,"старшим братом".Нынче это ближе к парнёрству,ибо ВСУ отправляют своих солдат для помощи англо-скасам на американское СВО в Иране.Кстати,бульбаши так и не прислали ни одного солдадта за всё время ...союзничики)))))

Все комментарии (9)
