Ким Чен Ын вновь избран главой Госсовета КНДР

В Северной Корее Ким Чен Ын вновь занял пост председателя Государственного совета — ключевую должность, определяющую политический курс страны. Решение было принято на первом заседании Верховного народного собрания пятнадцатого созыва, которое прошло в Пхеньяне.

Как отмечают государственные СМИ КНДР, переизбрание стало важнейшим государственным актом, отражающим, по их формулировке, «единую волю всего народа» и направленным на дальнейшее развитие страны и укрепление её позиций.

Заседание проходило в атмосфере высокой мобилизации и политической значимости: депутаты подчеркивали ответственность за будущее государства и необходимость продолжения выбранного курса. В итоговом решении Верховное народное собрание официально закрепило за Ким Чен Ыном высший государственный пост.

В северокорейской риторике это событие называют важной вехой, которая, как предполагается, должна способствовать укреплению власти и реализации долгосрочных задач развития страны.

Помимо этого, в ходе сессии произошли кадровые изменения: Чо Ён Вон, которого считают одним из ближайших соратников лидера, возглавил постоянный комитет Верховного народного собрания, сменив на этом посту Чхве Рён Хэ.