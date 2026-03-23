Ким Чен Ын вновь избран главой Госсовета КНДР
В Северной Корее Ким Чен Ын вновь занял пост председателя Государственного совета — ключевую должность, определяющую политический курс страны. Решение было принято на первом заседании Верховного народного собрания пятнадцатого созыва, которое прошло в Пхеньяне.
Как отмечают государственные СМИ КНДР, переизбрание стало важнейшим государственным актом, отражающим, по их формулировке, «единую волю всего народа» и направленным на дальнейшее развитие страны и укрепление её позиций.
Заседание проходило в атмосфере высокой мобилизации и политической значимости: депутаты подчеркивали ответственность за будущее государства и необходимость продолжения выбранного курса. В итоговом решении Верховное народное собрание официально закрепило за Ким Чен Ыном высший государственный пост.
В северокорейской риторике это событие называют важной вехой, которая, как предполагается, должна способствовать укреплению власти и реализации долгосрочных задач развития страны.
Помимо этого, в ходе сессии произошли кадровые изменения: Чо Ён Вон, которого считают одним из ближайших соратников лидера, возглавил постоянный комитет Верховного народного собрания, сменив на этом посту Чхве Рён Хэ.
Если бы от выборов что-то зависело, то нам бы не позволили в них участвовать.