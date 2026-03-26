БПЛА атаковали нефтяной танкер у берегов Турции в Черном море

Беспилотники нанесли удары по танкеру с нефтью у берегов Турции, сообщил NTV.

"В Черном море в 15 милях от Босфора нефтяной танкер турецкой компании ALTURA подвергся атаке БПЛА, прогремел мощный взрыв. На танкере 140 тысяч тонн нефти", — цитирует сообщение телеканала РИА Новости.

По данным NTV, экипаж запросил помощь, у судна повреждены мостик и машинное отделение. Экипаж состоит из 27 граждан Турции, они не пострадали.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу уточнил, что танкер, вероятно, был атакован безэкипажным катером. Судно принадлежит иностранной компании, но управляется турецкой.

  1. 26.03.2026, 14:29
    Гость: опять глупая новось

    Кто понес финансовые потери- турки или опять за счет русских целый танкер нефти ?

  3. 26.03.2026, 14:06
    Гость: Буратиносъ

    .......что это нацисты сделали?!......
    А что,есть другие варианты,тогда какие ?
    Марсиане напали ?

  4. 26.03.2026, 13:24
    Гость: Бормотун

    Во всех подобных случаях следаки ищут мотивы происшествия. Или проще: кому это выгодно. Вот и думайте. Однозначно российская рука отпадает.

Все комментарии (9)
