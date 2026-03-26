БПЛА атаковали нефтяной танкер у берегов Турции в Черном море

Беспилотники нанесли удары по танкеру с нефтью у берегов Турции, сообщил NTV.

"В Черном море в 15 милях от Босфора нефтяной танкер турецкой компании ALTURA подвергся атаке БПЛА, прогремел мощный взрыв. На танкере 140 тысяч тонн нефти", — цитирует сообщение телеканала РИА Новости.

По данным NTV, экипаж запросил помощь, у судна повреждены мостик и машинное отделение. Экипаж состоит из 27 граждан Турции, они не пострадали.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу уточнил, что танкер, вероятно, был атакован безэкипажным катером. Судно принадлежит иностранной компании, но управляется турецкой.