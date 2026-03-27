Сенаторы США готовят санкции против Венгрии из-за блокировки помощи Украине
Двухпартийная группа американских сенаторов намерена представить законопроект о введении санкций против высокопоставленных венгерских чиновников, причастных к блокированию помощи Украине, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Financial Times.
Законопроект назвали Block Putin Act («О блокировании Путина»). В случае принятия, он обяжет президента США Дональда Трампа ввести финансовые санкции и визовые ограничения против членов венгерского правительства, причастных к закупкам российской нефти и газа, а также тех, кто препятствовал поддержке Киева.
Авторы документа — демократка Джин Шахин и республиканец Том Тиллис, сопредседатели сенатской группы наблюдателей Сената при НАТО. Они должны представить его на этой неделе. «Этот законопроект призывает к ответу высокопоставленных венгерских чиновников, давая Венгрии четкий путь к возвращению в строй союзников: прекращение зависимости от российской энергии и отказ от блокировки помощи Украине»,— заявил Тиллис.
В черновике текста имя премьер-министра Венгрии Виктора Орбана как прямой цели санкций не упоминается. Определять конкретных чиновников для внесения в санкционный список должна будет администрация Трампа.
В середине февраля Венгрия наложила вето на пакет финансовой помощи Украине от ЕС из-за повреждения газопровода «Дружба» на территории Украины. 25 марта премьер заявил о прекращении поставок газа Киеву, пока тот не возобновит поставки в Венгрию нефти по трубопроводу.
Ха ха ха. Всё веселее и веселее у них там ))) Дюже интересно как сейчас будут разговаривать Орбан и Трамп ) И как Трамп будет объясняться перед "другом" Орбаном. А если серьёзно, то для нас это очень показательный момент. Ибо слишком уверовали в "дух" Анкоридже в Кремле.
То, что сказал сенатор Тиллис, это предложение Венгрии поменять зависимость от поставок российских энергоресурсов на зависимость от поставок энергоресурсов американских. Ну разумеется, за несколько большие деньги - дело здесь не только в американской жадности, хотя она на первом месте, но и в более длинном плече подвоза, географию не обманешь.
Ну вот и начинается главный этап для Орбана. Самое время прикупить в Подмосковье особнячок.