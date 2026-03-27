Сенаторы США готовят санкции против Венгрии из-за блокировки помощи Украине

Двухпартийная группа американских сенаторов намерена представить законопроект о введении санкций против высокопоставленных венгерских чиновников, причастных к блокированию помощи Украине, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Financial Times.

Законопроект назвали Block Putin Act («О блокировании Путина»). В случае принятия, он обяжет президента США Дональда Трампа ввести финансовые санкции и визовые ограничения против членов венгерского правительства, причастных к закупкам российской нефти и газа, а также тех, кто препятствовал поддержке Киева.

Авторы документа — демократка Джин Шахин и республиканец Том Тиллис, сопредседатели сенатской группы наблюдателей Сената при НАТО. Они должны представить его на этой неделе. «Этот законопроект призывает к ответу высокопоставленных венгерских чиновников, давая Венгрии четкий путь к возвращению в строй союзников: прекращение зависимости от российской энергии и отказ от блокировки помощи Украине»,— заявил Тиллис.

В черновике текста имя премьер-министра Венгрии Виктора Орбана как прямой цели санкций не упоминается. Определять конкретных чиновников для внесения в санкционный список должна будет администрация Трампа.

В середине февраля Венгрия наложила вето на пакет финансовой помощи Украине от ЕС из-за повреждения газопровода «Дружба» на территории Украины. 25 марта премьер заявил о прекращении поставок газа Киеву, пока тот не возобновит поставки в Венгрию нефти по трубопроводу.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 27.03.2026, 12:30
    Гость: Влад

    Ха ха ха. Всё веселее и веселее у них там ))) Дюже интересно как сейчас будут разговаривать Орбан и Трамп ) И как Трамп будет объясняться перед "другом" Орбаном. А если серьёзно, то для нас это очень показательный момент. Ибо слишком уверовали в "дух" Анкоридже в Кремле.

  3. 27.03.2026, 12:16
    Гость: Хи-хи-хи

    То, что сказал сенатор Тиллис, это предложение Венгрии поменять зависимость от поставок российских энергоресурсов на зависимость от поставок энергоресурсов американских. Ну разумеется, за несколько большие деньги - дело здесь не только в американской жадности, хотя она на первом месте, но и в более длинном плече подвоза, географию не обманешь.

  4. 27.03.2026, 12:12
    Гость: хохотун

    Ну вот и начинается главный этап для Орбана. Самое время прикупить в Подмосковье особнячок.

Все комментарии (5)
Выбор читателей
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации