Сенаторы США готовят санкции против Венгрии из-за блокировки помощи Украине

11:26 27.03.2026

Двухпартийная группа американских сенаторов намерена представить законопроект о введении санкций против высокопоставленных венгерских чиновников, причастных к блокированию помощи Украине, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Financial Times.

Законопроект назвали Block Putin Act («О блокировании Путина»). В случае принятия, он обяжет президента США Дональда Трампа ввести финансовые санкции и визовые ограничения против членов венгерского правительства, причастных к закупкам российской нефти и газа, а также тех, кто препятствовал поддержке Киева.

Авторы документа — демократка Джин Шахин и республиканец Том Тиллис, сопредседатели сенатской группы наблюдателей Сената при НАТО. Они должны представить его на этой неделе. «Этот законопроект призывает к ответу высокопоставленных венгерских чиновников, давая Венгрии четкий путь к возвращению в строй союзников: прекращение зависимости от российской энергии и отказ от блокировки помощи Украине»,— заявил Тиллис.

В черновике текста имя премьер-министра Венгрии Виктора Орбана как прямой цели санкций не упоминается. Определять конкретных чиновников для внесения в санкционный список должна будет администрация Трампа.

В середине февраля Венгрия наложила вето на пакет финансовой помощи Украине от ЕС из-за повреждения газопровода «Дружба» на территории Украины. 25 марта премьер заявил о прекращении поставок газа Киеву, пока тот не возобновит поставки в Венгрию нефти по трубопроводу.