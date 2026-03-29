Мадуро выступил с обращением из тюрьмы в США

Находящийся под стражей в США венесуэльский президент Николас Мадуро впервые за долгое время выступил с обращением. Его заявление опубликовано на странице политика в социальной сети X.

«Мы получили ваши сообщения, письма и молитвы. Каждое слово любви и поддержки укрепляет нас духовно. Мы в порядке, тверды, спокойны и пребываем в постоянной молитве», — цитирует сообщение от имени Мадуро и его супруги Силии Флорес РБК.

Венесуэльский лидер призвал к укреплению мира в стране, национальному единству, примирению и объединению. 

Мадуро и его жена были захвачены и вывезены в Штаты в ходе американской операции «Абсолютная решимость» всего за 2 часа 20 минут в ночь на 3 января. Супругов обвинили в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия. Власти южноамериканской республики назвали произошедшее военной агрессией. По их информации, в ходе событий начала января погибли 100 человек.

Первое заседание суда США по делу Мадуро прошло в январе. В ходе него венесуэльский политик заявил о своей невиновности. Адвокат экс-президента в конце февраля обратился к американскому суду с требованием прекратить уголовное преследование политика на основании того, что США нарушили его конституционное право на самозащиту.

Второе заседание прошло на этой неделе, 26 марта. Мадуро и Флорес обвинили в «разграблении богатств Венесуэлы». Прокуроры попытались убедить судью не разрешать Каракасу оплачивать их судебные издержки, адвокат Мадуро в ответ заявил, что свергнутый лидер и его супруга не могут сами оплатить защиту.

CNN писал, что Мадуро попытался убедить судью в том, что правительство США не дает ему защищаться от обвинений в наркотерроризме и дело должно быть прекращено. Федеральный судья Элвин Хеллерстайн пообещал вскоре вынести решение по вопросу о разрешении Венесуэле оплатить издержки, отметив, что не станет прекращать дело из-за этого вопроса.

  3. 29.03.2026, 22:40
    Гость: Alex203

    Сербы вот так же сдали Милошевича. На мой взгляд он оставался Президентом до конца.

  5. 29.03.2026, 19:12
    Гость: Григорьев

    Да личность Мадуро почти опереточная. Это как надо править страной, чтобы приехали, схватили и увезли. Не государство, а какой-то цыганский табор.

Выбор читателей
Путин поручил вернуть экономику к устойчивому росту и снизить инфляцию
Шойгу: цели США и Израиля в войне на Ближнем Востоке «никому не понятны»
Стоп-кадр из видеотрансляции
Песков отметил необходимость контактов парламентариев России и США
© KM.RU, Алексей Белкин
Секретная миссия: Депутаты Госдумы отправились в США гнуть линию Кирилла Дмитриева, а не России?
Избранное
Участники фестиваля в честь «Сектора Газа» раскрыли тайну мистических песен Юрия Хоя
Скворцы Степанова «Бананы» (квадро-сингл)
Тяжелые уроки Карабаха для России
Адаптация «Live in Kopi» (CD + 2 открытки)
Dynazty «Final Advent»
Разоблачение «злостных антиваксеров» на «России 24» превратилось в саморазоблачение «партии ковида»
Этих не жалко: американское СМИ назвало имена попавших под санкции российских олигархов-лондонградцев
«Фестиваль Сектор Газа» устроил сенсационное выступление на марафоне «Гуляй, мужик!»
longlong «Бег без финиша» (интернет-релиз)
«Ундервуд» сыграл песню из подслушанного разговора между господином и его дамой
Опера-драма Алексея Рыбникова «Le prince André. Князь Андрей Болконский», «Градский Холл», 21 и 22 октября 2022 года
]]>
