Мадуро выступил с обращением из тюрьмы в США

13:27 29.03.2026

Находящийся под стражей в США венесуэльский президент Николас Мадуро впервые за долгое время выступил с обращением. Его заявление опубликовано на странице политика в социальной сети X.

«Мы получили ваши сообщения, письма и молитвы. Каждое слово любви и поддержки укрепляет нас духовно. Мы в порядке, тверды, спокойны и пребываем в постоянной молитве», — цитирует сообщение от имени Мадуро и его супруги Силии Флорес РБК.

Венесуэльский лидер призвал к укреплению мира в стране, национальному единству, примирению и объединению.

Мадуро и его жена были захвачены и вывезены в Штаты в ходе американской операции «Абсолютная решимость» всего за 2 часа 20 минут в ночь на 3 января. Супругов обвинили в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия. Власти южноамериканской республики назвали произошедшее военной агрессией. По их информации, в ходе событий начала января погибли 100 человек.

Первое заседание суда США по делу Мадуро прошло в январе. В ходе него венесуэльский политик заявил о своей невиновности. Адвокат экс-президента в конце февраля обратился к американскому суду с требованием прекратить уголовное преследование политика на основании того, что США нарушили его конституционное право на самозащиту.

Второе заседание прошло на этой неделе, 26 марта. Мадуро и Флорес обвинили в «разграблении богатств Венесуэлы». Прокуроры попытались убедить судью не разрешать Каракасу оплачивать их судебные издержки, адвокат Мадуро в ответ заявил, что свергнутый лидер и его супруга не могут сами оплатить защиту.

CNN писал, что Мадуро попытался убедить судью в том, что правительство США не дает ему защищаться от обвинений в наркотерроризме и дело должно быть прекращено. Федеральный судья Элвин Хеллерстайн пообещал вскоре вынести решение по вопросу о разрешении Венесуэле оплатить издержки, отметив, что не станет прекращать дело из-за этого вопроса.