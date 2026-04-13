Трамп назвал «нелепым» финансирование НАТО для защиты от России

США вложили в НАТО «триллионы долларов», чтобы помочь альянсу защититься от России, и это «немного нелепо», заявил президент США Дональд Трамп журналистам.

«Знаете, мы потратили триллионы долларов на НАТО, чтобы помочь им защититься от России! Если задуматься, мы защищаемся от России. И я давно считаю это немного нелепым», — цитирует Трампа РБК.

По его словам, многомиллионные траты США на НАТО будут подвергнуты «серьезному анализу».

В начале апреля Трамп заявил, что всерьез задумался о выходе США из НАТО, поскольку страны альянса не присоединились к войне против Ирана, до этого он также пообещал, что НАТО ждет «очень плохое будущее», если государства-члены откажутся помогать США в деблокировании Ормузского пролива.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.04.2026, 13:10
    Гость: дык

    Технология развала Византии сейчас используется против РФ . Тогда Да-даевы были против Европы.Сейчас против Америки.Где сейчас византийцы?

  2. 13.04.2026, 12:58
    Гость: Олег

    65 лет мне, сколько помню себя, все время кому то предрекаем скорую смерть, то американцам, то китайцам, то еще кому то, а те назло всем стали ВЫСОКОРАЗВИТЫМИ СТРАНАМИ, а вот у нас, за 30 последних лет больше половины деревень просто молча вымерли и 80 % предприятий дедовы дружки обанкротили и продали вторчерметом во вражеские страны.

  4. 13.04.2026, 12:46
    Гость: Да и то не сам

    Ему по секрету объяснили что абсолютно никакой угрозы нет. Просто два антирусских государства согласованно заменяют своё славянское население. Войной быстрее и надёжнее. Америки и Европы пока это никак не касается

  5. 13.04.2026, 12:24
    Гость: да-да

    После разгрома USAGM, USAID ждем разгрома главную опору крипто-глобалистов и хабадников Federal Reserve System.

Все комментарии (9)
© KM.RU, Алексей Белкин
