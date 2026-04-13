Трамп назвал «нелепым» финансирование НАТО для защиты от России
США вложили в НАТО «триллионы долларов», чтобы помочь альянсу защититься от России, и это «немного нелепо», заявил президент США Дональд Трамп журналистам.
«Знаете, мы потратили триллионы долларов на НАТО, чтобы помочь им защититься от России! Если задуматься, мы защищаемся от России. И я давно считаю это немного нелепым», — цитирует Трампа РБК.
По его словам, многомиллионные траты США на НАТО будут подвергнуты «серьезному анализу».
В начале апреля Трамп заявил, что всерьез задумался о выходе США из НАТО, поскольку страны альянса не присоединились к войне против Ирана, до этого он также пообещал, что НАТО ждет «очень плохое будущее», если государства-члены откажутся помогать США в деблокировании Ормузского пролива.
Технология развала Византии сейчас используется против РФ . Тогда Да-даевы были против Европы.Сейчас против Америки.Где сейчас византийцы?
65 лет мне, сколько помню себя, все время кому то предрекаем скорую смерть, то американцам, то китайцам, то еще кому то, а те назло всем стали ВЫСОКОРАЗВИТЫМИ СТРАНАМИ, а вот у нас, за 30 последних лет больше половины деревень просто молча вымерли и 80 % предприятий дедовы дружки обанкротили и продали вторчерметом во вражеские страны.
Трамп верно рассуждает - впп так не делает в отношении тн "союзников" по снг.
Ему по секрету объяснили что абсолютно никакой угрозы нет. Просто два антирусских государства согласованно заменяют своё славянское население. Войной быстрее и надёжнее. Америки и Европы пока это никак не касается
После разгрома USAGM, USAID ждем разгрома главную опору крипто-глобалистов и хабадников Federal Reserve System.