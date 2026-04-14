Вэнс: США достигли целей и могут сворачивать операцию в Иране

Вашингтон считает, что основные задачи в противостоянии с Ираном уже выполнены и теперь операцию можно постепенно сворачивать, заявил в интервью Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он отметил, что Белый дом предпочел бы перейти от военного давления к дипломатии.

«Думаю, мы в ситуации, когда мы достигли своих целей. <...> Мы можем начать сворачивать операцию. Я бы предпочел, чтобы мы свернули ее через большие и успешные переговоры», — приводит слова Вэнса Газета.RU.

При этом в администрации Трампа не скрывают, что дальнейший разговор возможен только на американских условиях. По словам Вэнса, теперь решение за Тегераном, однако контакты могут и не состояться, если иранские власти не откроют Ормузский пролив.

Отдельно вице-президент обозначил и главный предмет спора — обогащенный уран. США, объяснил он, добиваются не просто ограничений, а полного вывоза этих материалов из Ирана и фактического установления контроля над ядерной политикой республики.

«Мы заявили, что хотим, чтобы он был вывезен из их страны, и мы хотели бы завладеть им. <...> Мы ясно дали понять, где мы готовы, опять же, пойти на уступки, и мы ясно дали понять, где нам абсолютно необходимо, чтобы ядерные материалы были вывезены из Ирана», — подчеркнул Джей Ди Вэнс.

По его словам, Дональд Трамп хотел бы видеть Иран способным развиваться, а не быть в изоляции. Однако это, отметил Вэнс, возможно лишь в том случае, если Тегеран не пересечет американские «красные линии» по ядерной программе. В сложившейся ситуации, считает он, сделка могла бы оказаться выгодной для обеих сторон.

  1. 14.04.2026, 13:44
    Гость: rick

    "«Мы заявили, что хотим, чтобы он был вывезен из их страны, и мы хотели бы завладеть им. <...> Мы ясно дали понять, где мы готовы, опять же, пойти на уступки, и мы ясно дали понять, где нам абсолютно необходимо, чтобы ядерные материалы были вывезены из Ирана», — подчеркнул Джей Ди Вэнс"
    ---
    А что Джей Ди Вэнс не знает, что именно Д.Трамп во время своей первой каденции разорвал достигнутый при Б.Обаме договор между Ираном и США и западными странами по поводу обогащения урана и все что с этим связано. Ведь Иран четко соблюдал этот договор и тем более его соблюдение контролировал МАГАТЭ. Дипломаты США и Ирана работали два(!) года, прежде чем договор был подписан. По этому договору Иран имел право обогащать уран до 3 процентов. О вот пришел Д.Трамп и объявил этот договор ничтожным. После этого Иран начал обогащать уран до 63 процентов.
    Т.е. снова же основную вину за сложившуюся ситуацию несет Д.Трамп и это знает Джей Ди Вэнс и тем не менее обвиняет этом Иран. Полный хаос в администрации Д.Трампа и тому же Джей Ди Вэнс проходится публично врать, чтобы оправдать своего шефа.

  3. 14.04.2026, 13:03
    Гость: иван степаныч

    даже "тупые американцы" всего за месяц поняли что подыхать за еврейские интересы-ОМЕРЗИТЕЛЬНО

  4. 14.04.2026, 12:57
    Гость: Ник

    Если сша победили то почему не видно парадного строя кораблей победителей движущихся в сторону сша?

  5. 14.04.2026, 12:13
    Гость: На переговорах

    в Исламабаде США захотели получать долю от взимаемых Ираном пошлин за проход Ормузского пролива. Об этом заявил Сейед Махмуд Набвиан, депутат парламента и член экспертной группы иранской переговорной делегации.
    Вот такая у Трампа политика. Вчера "возьмем Тергерани за 3 дня", сегодня "дайте нам откат с пошлин за проход пролива".

