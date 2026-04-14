Вэнс: США достигли целей и могут сворачивать операцию в Иране

10:58 14.04.2026

Вашингтон считает, что основные задачи в противостоянии с Ираном уже выполнены и теперь операцию можно постепенно сворачивать, заявил в интервью Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он отметил, что Белый дом предпочел бы перейти от военного давления к дипломатии.

«Думаю, мы в ситуации, когда мы достигли своих целей. <...> Мы можем начать сворачивать операцию. Я бы предпочел, чтобы мы свернули ее через большие и успешные переговоры», — приводит слова Вэнса Газета.RU.

При этом в администрации Трампа не скрывают, что дальнейший разговор возможен только на американских условиях. По словам Вэнса, теперь решение за Тегераном, однако контакты могут и не состояться, если иранские власти не откроют Ормузский пролив.

Отдельно вице-президент обозначил и главный предмет спора — обогащенный уран. США, объяснил он, добиваются не просто ограничений, а полного вывоза этих материалов из Ирана и фактического установления контроля над ядерной политикой республики.

«Мы заявили, что хотим, чтобы он был вывезен из их страны, и мы хотели бы завладеть им. <...> Мы ясно дали понять, где мы готовы, опять же, пойти на уступки, и мы ясно дали понять, где нам абсолютно необходимо, чтобы ядерные материалы были вывезены из Ирана», — подчеркнул Джей Ди Вэнс.

По его словам, Дональд Трамп хотел бы видеть Иран способным развиваться, а не быть в изоляции. Однако это, отметил Вэнс, возможно лишь в том случае, если Тегеран не пересечет американские «красные линии» по ядерной программе. В сложившейся ситуации, считает он, сделка могла бы оказаться выгодной для обеих сторон.