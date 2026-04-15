Фон дер Ляйен намерена расспросить Орбана о его связях с Россией
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на предстоящем неформальном саммите Евросоюза на Кипре намерена поднять вопрос о связях уходящего в отставку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Россией, сообщает Газета.RU со ссылкой на венгерское издание Telex.
Как пишет издание, это будет последний саммит для Орбана. Председатель Евросовета Антоину Кошта уже разослал приглашения главам правительств и государств на встречу, которая будут касаться геополитики и формирования бюджета Евросоюза.
В материале отмечается, что «на саммите может возникнуть и другая тема - скандал вокруг переговоров венгерского и российского правительств». Издание напоминает, что пресс-секретарь ЕК Паула Пиньо выражала обеспокоенность обнародованной информацией.
Пиньо заявляла, что Урсула фон дер Ляйен намерена поднять этот вопрос перед лидерами Евросоюза. Telex пишет, что в ЕК подтвердили планы фон дер Ляйен «продолжать давить на эту тему на уровне лидеров». Правительство Венгрии должно объясниться, считают в Еврокомиссии.
"Правительство Венгрии должно объясниться, считают в Еврокомиссии". По поводу чего объясниться ? По поводу контактов с Россией ? Было бы странно, если бы такие контакты отсутствовали с учетом тех же экономических связей между странами. Вот вам и свобода Венгрии. За каждый чих перед Брюсселем отчитываться должна.
Эта старая иврейка фондерляйнен сама яркий пример "связей" - вор громче всех кричит "держите вора".
Вообще то что она до сих пор не в тюрьме, наглядная демострация тотальной коррупции в ЕС.
И я не про то как она продала европейцев еврейскому ветеринару из файзер.. - ..., сколько людей потеряли здоровье и погибли.. и тишинаа.. никого не привлекли к ответственности за откровенное преступление.
Более того, она еще и продолжет оставаться на своем мест, еще и покрикивает на Орбанов и Фицев.. бабки евреям на украину посылайте!
Все это у всех на глазах и как буд-то слепота у людей куриная настала - вот он реузльтат Государственного Тоталитаризма.. люди боятся сказать слово против Преступников.
И заметьте, любой контакт с Русскими, это "преступлеие", а Силой колоть детей и беременных генным шмурдяком который не прошел никаких испытаний - все "нормально".
Не мешало бы и Урсулке объясниться- как деньги воровала.
и якобы тогда и зародилось его тёплое чувство к России.Ну знаете как это бывает...
Может и врут люди. что-то такое было в ютюбе, но давно.
Он расскажет ей о своих связях с Россией, если она расскажет о своих с Pfizer.