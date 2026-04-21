Тим Кук покинет пост главы Apple

Тим Кук уйдёт с поста генерального директора корпорации Apple 1 сентября 2026 года и перейдёт на должность исполнительного председателя совета директоров, говорится в заявлении компании. Новым CEO станет Джон Тернус, который сейчас отвечает за аппаратную инженерию в компании.

В Apple подчеркнули, что решение было принято советом директоров единогласно и стало частью заранее продуманного плана преемственности. До конца лета Кук продолжит руководить компанией и будет помогать Тернусу постепенно принимать на себя операционное управление.

Тим Кук работает в Apple с 1998 года, а пост главы компании занял в 2011-м. За это время Apple заметно усилила позиции: её рыночная стоимость выросла с 350 миллиардов до 4 триллионов долларов, а годовая выручка почти утроилась и по итогам 2025 финансового года превысила 416 миллиардов.

Джон Тернус пришёл в компанию в 2001 году и постепенно занял одну из ключевых ролей в разработке продуктов. Он участвовал в создании iPad, AirPods, iPhone, Mac и Apple Watch, а также курировал переход компьютеров Mac на собственные процессоры Apple Silicon.

В последние годы в Apple проходит серия кадровых изменений. Так, в 2025 году компанию покинул главный операционный директор Джефф Уильямс, а его место занял Сабих Хан. В компании подчёркивают, что все эти перестановки — часть долгосрочной стратегии по передаче управления.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© KM.RU, Алексей Белкин
Россияне массово побегут в свободную Белоруссию?
© KM.RU, Алексей Белкин
Генпрокурор РФ предложил дать доступ силовикам к смартфонам граждан
Мединский пожаловался на немецкую символику в Калининграде
Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину
Избранное
Николай Носков, 17 сентября, «ГлавКлуб»
«Чуткая власть» против власти бандитской 
negative zero feat импли «Фантом» (интернет-релиз)
Заявка на глобальную победу над человечеством. Греф, Мишустин и Шваб выступили на Cyber Polygon 2021
Песня группы «Пилот» превратилась в историческую из-за исчезнувшего автобуса
Новобранцы осеннего призыва приступили к строевой подготовке
Халява, приди: 4 безумные идеи Прибалтики разбогатеть назло России
«Партии у нас фиктивные, они никакие действующие властные группировки не представляют»
Как щенки на передержке: когда прекратят «экспорт» наших младенцев в другие страны
На концерте «Бони Нем» поддержали группу «Пикник» кавер-версией
Елена Темникова: «Я всегда права!»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации