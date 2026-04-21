Тим Кук покинет пост главы Apple

Тим Кук уйдёт с поста генерального директора корпорации Apple 1 сентября 2026 года и перейдёт на должность исполнительного председателя совета директоров, говорится в заявлении компании. Новым CEO станет Джон Тернус, который сейчас отвечает за аппаратную инженерию в компании.

В Apple подчеркнули, что решение было принято советом директоров единогласно и стало частью заранее продуманного плана преемственности. До конца лета Кук продолжит руководить компанией и будет помогать Тернусу постепенно принимать на себя операционное управление.

Тим Кук работает в Apple с 1998 года, а пост главы компании занял в 2011-м. За это время Apple заметно усилила позиции: её рыночная стоимость выросла с 350 миллиардов до 4 триллионов долларов, а годовая выручка почти утроилась и по итогам 2025 финансового года превысила 416 миллиардов.

Джон Тернус пришёл в компанию в 2001 году и постепенно занял одну из ключевых ролей в разработке продуктов. Он участвовал в создании iPad, AirPods, iPhone, Mac и Apple Watch, а также курировал переход компьютеров Mac на собственные процессоры Apple Silicon.

В последние годы в Apple проходит серия кадровых изменений. Так, в 2025 году компанию покинул главный операционный директор Джефф Уильямс, а его место занял Сабих Хан. В компании подчёркивают, что все эти перестановки — часть долгосрочной стратегии по передаче управления.