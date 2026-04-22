В Баку вынесли приговор одному из восьми задержанных россиян

В Азербайджане вынесен приговор россиянину Александру Вайсеро по обвинению в легализации денежных средств, полученных преступным путем, его приговорили к четырем годам лишения свободы, сообщает РБК со ссылкой на издание Minval.

По версии следствия, он легализовал более 727 тыс. манатов (32 млн руб.), полученных «через незаконные букмекерские, лотерейные и другие азартные сайты, действовавшие за пределами страны». Вайсеро, как пишет Minval, действовал в составе группы лиц по предварительному сговору.

Он при помощи банковских карт, оформленных на сторонние лица, частями переводил средства, чтобы скрыть источник дохода.

Александр Вайсеро был арестован в июле 2025 года вместе с другими семью россиянами. Суд страны обвинил их в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях. Источник Reuters сообщал, что всего по делу о торговле наркотиками и киберпреступлениях были заподозрены 15 граждан России.



Тогда Баку на фоне конфликта с Москвой сообщил о ликвидации ОПГ.

В Екатеринбурге 27 июня силовики задержали десятки уроженцев Азербайджана. Следственный комитет назвал их фигурантами дела об убийствах и покушении на убийство в 2001, 2010 и 2011 годах. Двое из задержанных скончались, СК назвал причиной смерти одного из них сердечную недостаточность.

Мать Александра Вайсеро, Инна Вайсеро, заявляла о невиновности своего сына. Она отметила, что он отправился в Азербайджан в качестве туриста. «Это неправда. По крайней мере, я знаю на 100%, что мой сын к этому не причастен», — сказала женщина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 апреля заявил, что дипломатическое ведомство следит за ситуацией.