В Баку вынесли приговор одному из восьми задержанных россиян
В Азербайджане вынесен приговор россиянину Александру Вайсеро по обвинению в легализации денежных средств, полученных преступным путем, его приговорили к четырем годам лишения свободы, сообщает РБК со ссылкой на издание Minval.
По версии следствия, он легализовал более 727 тыс. манатов (32 млн руб.), полученных «через незаконные букмекерские, лотерейные и другие азартные сайты, действовавшие за пределами страны». Вайсеро, как пишет Minval, действовал в составе группы лиц по предварительному сговору.
Он при помощи банковских карт, оформленных на сторонние лица, частями переводил средства, чтобы скрыть источник дохода.
Александр Вайсеро был арестован в июле 2025 года вместе с другими семью россиянами. Суд страны обвинил их в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях. Источник Reuters сообщал, что всего по делу о торговле наркотиками и киберпреступлениях были заподозрены 15 граждан России.
Тогда Баку на фоне конфликта с Москвой сообщил о ликвидации ОПГ.
В Екатеринбурге 27 июня силовики задержали десятки уроженцев Азербайджана. Следственный комитет назвал их фигурантами дела об убийствах и покушении на убийство в 2001, 2010 и 2011 годах. Двое из задержанных скончались, СК назвал причиной смерти одного из них сердечную недостаточность.
Мать Александра Вайсеро, Инна Вайсеро, заявляла о невиновности своего сына. Она отметила, что он отправился в Азербайджан в качестве туриста. «Это неправда. По крайней мере, я знаю на 100%, что мой сын к этому не причастен», — сказала женщина.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 апреля заявил, что дипломатическое ведомство следит за ситуацией.
Согласно поправкам 2020 к Конституции РФ Россия не допускает для себя вмешательства во внутренние дела иностранных государств.
Статья 79.1 <*>
Российская Федерация принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства.
Азеры решили показать кто хозяин и отомстить за поруганные банды своих ОПГ в РФ. Стоит продолжить практику ликвидации азербайджанской мафии у нас? По моему, тут уже не просто борьба с этнической преступностью в виде закавказских обозревших братков, тут уже у нас сформировалась вторая, параллельная власть из нацменов бывшего СССР, это пресловутая азербайджанская диаспора. Которую попытались тронуть, и всё вылилось в межгосударственный скандал с угрозами от Алиева. В Кремле тут же дали заднюю. Вдруг умолкли статьи и том, как азербайджанская разведка во всю шакалит в РФ, используя диаспору как прикрытие.
Молчок о том, что Алиев передал Киеву огромное число вооружений закупленных в Турции, помогает с разведданными, регулярно снабжает продуктами и медикаментами ВСУ. Меня поразило то, что в самом азербайджане местное население на добровольной основе собирает пожертвования для ВСУ, от денег до вещей и продуктов. А родственники живут в РФ!
Например, вопрос, сколько молодых азербайджанцев отправились на СВО. Думаю, их там вообще НЕТ и не будет. Устроить акцию- всех "новых граждан РФ" отправлять на СВО. Кто сбежит на родину пересидеть- тем аннулировать паспорта РФ. И вообще, азербайджанской диаспоре выдать квоту на СВО. Интересно то, что наёмники в ВСУ из числа азербайджанцев составляют одну и самых многочисленных групп- после наёмников из израиля, грузии и польши. Убитых наёмников из Баку на родине чествуют как героев, им стоят пантеоны на кладбищах, их именами называют улицы, школы.