Блокаду США прошли несколько танкеров с иранской нефтью

По меньшей мере 34 танкера, связанных с Ираном, прошли американскую блокаду с момента ее введения, среди них было несколько судов, перевозивших иранскую нефть, пишет Financial Times со ссылкой на данные компании Vortexa, отслеживающей перемещение грузов, сообщает РБК.

По меньшей мере 19 связанных с Ираном танкеров прошли через зону действия блокады и вышли из Персидского залива, еще не менее 15 судов вошли в Персидский залив, направляясь в сторону Ирана из Аравийского моря.

FT пишет, что по меньшей мере шесть из вышедших из Персидского залива судов перевозили иранскую сырую нефть общим объемом 10,7 млн барр.

12 апреля США ввели блокаду в отношении всех судов, заходящих в иранские прибрежные воды или покидающих их. 16 апреля председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн заявил о намерении США перехватывать иранские суда в открытом море.

На сегодняшний день американские военные задержали один контейнеровоз в Оманском заливе и взяли на абордаж танкер Tifani в нейтральных водах между Шри-Ланкой и Индонезией. 21 апреля Центральное командование США заявило, что с момента блокады ВМС США приказали 28 судам вернуться в иранские порты.

«Блокада оказалась огромным успехом», — сказал Трамп в интервью CNBC. Он также отметил, что не отменит эмбарго США в отношении Ормузского пролива, пока Вашингтон не заключит с Ираном «окончательное соглашение».

  1. 22.04.2026, 20:47
    Гость: немного а в недоумении

    США пока разрешили (!!!) России продавать свою российскую (!!!) нефть. А наши нефтяные "корольки, как я их называю" (С), тут же кинулись с радостью скорее, скорее, продавать, пока амерзы не запретили. Понимаю, что государству нужны деньги ибо все повывеzли и попиzдили на местах, а жить, хоть как-то нужно. Ну а как же раньше-то, при дедушке Сосо, умудрялись не продавать нефть ПРОТИВНИКУ???

  4. 22.04.2026, 19:01
    Гость: хотя бы

    кто то в этом Мире мужик.
    Остальные бабы просто потому что жмут в промежности свои миллиарды.
    Видимо хотят быть святее Матери Терезы.

