Каллас призвала пересмотреть «красные линии» по санкциям против России
Европейским странам следует пересмотреть «красные линии» в вопросе санкций против России. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
«Нам также следует пересмотреть прежние "красные линии", которые мешали принятию некоторых санкций, и подумать, что еще можно сделать», – приводят ее слова «Ведомости».
Европейские лидеры активно продвигают работу над 21-м пакетом санкций, отметила Каллас.
Накануне ЕС утвердил 20-й пакет рестрикций против Москвы. В Брюсселе назвали его крупнейшим за последние два года и подчеркнули, что меры направлены на усиление давления на экономику РФ. Евросоюз расширил санкции против перевозок российской нефти, включив в черный список 46 танкеров. Общее число таких судов достигло 632.
ЕС ввел запрет на транзакции с 20 российскими банками. Также введены санкции в отношении 58 компаний и связанных с ними лиц, участвующих в разработке и производстве военной продукции, включая беспилотники.
