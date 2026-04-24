Каллас призвала пересмотреть «красные линии» по санкциям против России

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Европейским странам следует пересмотреть «красные линии» в вопросе санкций против России. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Нам также следует пересмотреть прежние "красные линии", которые мешали принятию некоторых санкций, и подумать, что еще можно сделать», – приводят ее слова «Ведомости».

Европейские лидеры активно продвигают работу над 21-м пакетом санкций, отметила Каллас.

Накануне ЕС утвердил 20-й пакет рестрикций против Москвы. В Брюсселе назвали его крупнейшим за последние два года и подчеркнули, что меры направлены на усиление давления на экономику РФ. Евросоюз расширил санкции против перевозок российской нефти, включив в черный список 46 танкеров. Общее число таких судов достигло 632.

ЕС ввел запрет на транзакции с 20 российскими банками. Также введены санкции в отношении 58 компаний и связанных с ними лиц, участвующих в разработке и производстве военной продукции, включая беспилотники.

  3. 24.04.2026, 17:17
    Гость: Ха-хах-а-ха-ха-

    запрет на въезд в РФ любых чиновников ЕС и чиновников связанных с НАТО. любых лиц которые помогают Киеву с БПЛА. =
    А ЧО, ОНИ , эти чиновники, СТАЯМИ ЕЗДЯТ в Россию, на границе вот прям очередь из них стоит?)))))))))

    Ну уж гулять так гулять! До кучи ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО ЗАПРЕТИТЬ ПРИОБРЕТАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ в России, особенно в Крыму и Сочи и заниматься бизнесом в России

    + любым чиновникам ЕС и чиновникам связанным с НАТО+

    Особенно гинекологу Урсуле ,Кае Каллас и президентуФранции Макрону.

  4. 24.04.2026, 16:38
    Гость: Жорик

    Однако же именно это сделал ЕС с лекарствами из рф - дешевыми разработанными в совке. Биг фарма не выдерживала конкуренции и ЕК тупо запретила лекарства из рф.. это был реальный геноцид пенсионеров.

  5. 24.04.2026, 15:22
    Гость: Н-ст

    Патриот ..чо ж..помню таможня Иркутска продовала конфискат себе и родственником и строго наказывала..дарить можно( типо взятка) ,продажа нельзя,сразу выкинут виноватого..и работало...

Все комментарии (12)
]]>
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

